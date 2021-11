Neuer Teaser zur Halo-Serie aufgetaucht - Das Warten auf den ersten Trailer geht weiter

Im Internet ist ein neuer Teaser zur kommenden Halo-TV-Serie afugetaucht.

Und Teaser trifft es in dem Fall ganz gut, denn der Clip ist nicht mehr als ein paar Sekunden lang.

Hallo, Master Chief

Das Video wurde vom Twitter-Account DexertoSpartans veröffentlicht und stammt ursprünglich aus einer Anzeige auf Facebook.

Zu sehen ist darin nicht viel. Wir sehen in Nahaufnahmen, wie der Master Chief seinen Helm aufsetzt und dann von Cortana begrüßt wird.

Anschließend ist die bekannte Halo-Musik zu hören und es ist zu lesen, dass die Serie im Jahr 2022 auf Paramount Plus startet.

A new teaser for the Halo TV Series has appeared on Facebook ads early



The show is set to release in 2022 on Paramount+ pic.twitter.com/8OG2NSC4L0 — Spartans News (@DexertoSpartans) November 15, 2021

Premiere zum Jahresanfang

Ursprünglich sollte die neun Episoden umfassende Staffel in den USA auf Showtime laufen, bevor sie zu Paramount Plus wechselte. Aktuell ist der Start für das erste Quartal 2022 geplant, ein konkreter Termin steht allerdings noch nicht fest.

Diese Anzeige könnte allerdings darauf hindeuten, dass bald mit weiteren Informationen oder einem ersten, richtigen Trailer zur Serie zu rechnen ist.

Der Master Chief wird in der Serie von Pablo Schreiber (American Gods) gespielt, ebenfalls mit dabei ist Natasche McElhone (The Truman Show) als Dr. Catherine Halsey, während Jen Taylor wie in den Spielen Cortana spielt und spricht.

Hierzulande dürfte die Serie dann wohl über den Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen sein, der Paramount Plus im kommenden Jahr nach Deutschland bringt.

Welche Erwartungen habt ihr an die Halo-Serie?