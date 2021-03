Neues System-Update beschert der Wii U noch einmal mehr Stabilität

Es gibt ein neues System-Update für die Wii U

Dieses beschert der Konsole noch einmal mehr Stabilität

Auch Anpassungen bei der SSL-Verifizierung gibt es

Überraschung: die Wii U hat im Jahr 2021 noch einmal ein neues System-Update von Nintendo erhalten.

Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was dieses Update im Detail bewirkt.

Um es mit Nintendos Worten zu sagen: "Weitere Verbesserungen der allgemeinen Systemstabilität und andere kleinere Anpassungen wurden vorgenommen, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen."

Da habt ihr es, mehr Stabilität. Habt ihr etwas was anderes erwartet? Es ist jedenfalls das erste System-Update für die Konsole seit September 2018.

It appears that some SSL code was changed, and that might be it.https://t.co/wct0P8HaQS — OatmealDome (@OatmealDome) March 2, 2021

Nintendo-Dataminer "OatmealDome" zufolge gab es in Update 5.5.5 aber keinerlei versteckte Änderungen im Hinblick auf Homebrew-Software.

Vielmehr nahm Nintendo wohl einige Anpassungen am SSL-Verifizierungscode der Konsole vor, was zum Beispiel für den enthaltenen Internetbrowser wichtig ist.

Wie gesagt: nichts Bedeutendes hat sich im neuen Update geändert, aber es zeigt, dass Nintendo die Wii U noch nicht ganz vergessen hat.

Nintendos Fokus liegt jetzt ganz alleine auf der Switch, da auch die Produktion des Nintendo 3DS mittlerweile eingestellt wurde. Für ein paar Updates der alten Geräte reicht's hier und da aber doch noch.

Wie sieht's bei euch zu Hause aus? Hattet ihr eine Wii U und habt ihr diese noch, nutzt ihr sie noch aktiv? Steht sie mittlerweile in eurem Regal (oder sonst wo) oder habt ihr sie verkauft? Oder möchtet ihr euch in Zukunft noch eine anschaffen, um ein paar der dafür veröffentlichten Titel nachzuholen? Natürlich nur, sofern ihr sie nicht auf der Switch spielt...