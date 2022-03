Neues Update für Mario Party Superstars löst verschiedene Probleme

Nintendo liefert ein neues Problemlöser-Update für Mario Party Superstars.

Ab sofort könnt ihr euch die Version 1.1.1 für das Spiel herunterladen, die nicht nur das Spielerlebnis verbessern, sondern auch ein paar Schwierigkeiten ausmerzen soll.

Was macht Update 1.1.1 für Mario Party Superstars?

Einerseits widmet sich das neue Update dem Online-Modus des Spiels:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel nicht voranschreitet, wenn die Minispiel-Ranglisten im Datenhaus angezeigt werden.

Es wurden Änderungen an einer Spielfunktion vorgenommen, bei der eine Sitzung sofort beendet wird, wenn man auf dem Dorfplatz die B-Taste drückt, nachdem man über das Freundeshaus anderen Spielern beigetreten ist. Es wird nun eine Nachricht angezeigt, in der ihr gefragt werdet, ob ihr die Sitzung beenden möchtet.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Bei den allgemeinen Änderungen haben wir Folgendes:

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Minispiel nicht endete, wenn man Ice-Rink Risk, Dizzy Dancing, Catch You Letter oder Cheep Cheep Chase spielte.

Ein Problem im Stick-and-Spin-Minispiel wurde behoben, bei dem die Bewegung des Spiels langsamer wurde, wenn der Highscore erhöht und das Spiel zwangsweise beendet wurde.

Weitere Probleme wurden behoben, um das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern.

Wie es um die Zukunft bestellt ist, ob etwa noch neue Inhalte für das Spiel erscheinen, ist bisher nicht bekannt.