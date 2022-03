Neues von Immortals Fenyx Rising und Prince of Persia ist angeblich auf dem Weg

Ubisoft plant angeblich ein eigenes "großes" Showcase-Event, bei dem ein neues Spiel zu Prince of Persia sowie eine Fortsetzung zu Immortals Fenyx Rising vorgestellt werden sollen.

Was uns auf Ubisofts Showcase erwarten könnte

Das behauptet Branchen-Insider Tom Henderson und beruft sich in einem Artikel auf Xfire auf "mehrere Quellen mit direkter Kenntnis von Ubisofts Plänen". Ganze 20 Titel soll Ubisoft laut Henderson auf einen präsentierfähigen Stand gebracht haben.

Darunter Spiele wie Assasin's Creed Infinity, Mario + Rabbids Sparks of Hope und Beyond Good and Evil 2. Auch Gerüchte um Assassin's Creed Rift und einen dritten Teil von The Crew stehen im Raum.

Besonders interessant sind jedoch die Unbekannten in der Gleichung. So soll sich eine Fortsetzung des Open-World-Abenteuers Immortals Fenyx Rising in der Vorproduktionsphase befinden. Ubisoft ist derzeit auf der Suche nach passenden Mitarbeitern.

Auch ein neues Prince of Persia sei auf dem Weg. Henderson behauptet, dass Ubisoft Montreal an dem 2,5D-Spiel arbeite, das "von Ori inspiriert" sein soll. Wann genau das große Event mit all seinen Enthüllungen stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.