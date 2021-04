New Pokémon Snap Test - Verdammt niedlich, verdammt monoton

Mit seiner Niedlichkeit kann New Pokémon Snap auf jeden Fall begeistern und einnehmen. Und darüber hinwegtäuschen, dass ihr hier nicht mehr tut, als auf unsichtbaren Schienen durch die Gegend zu fahren und Fotos zu knipsen. Das war im Original so und jetzt, mehr als 20 Jahre später, hält sich die Fortsetzung an dieses Kernkonzept. Ist das gut oder schlecht? Puh, ich bin uneins. Auf der einen Seite könnt ihr euch ganz aufs Schießen von Fotos konzentrieren, auf der anderen steht ein äußerst repetitiver Spielablauf.

Wobei ich sagen muss, dass New Pokémon Snap phänomenal darin ist, Pokémon in ihrem natürlichen Lebensumfeld zu zeigen. Wo die Taschenmonster zum Beispiel in Pokémon Schwert/Schild allein in der Gegend herumstehen oder sich ein paar Meter hin und her bewegen, sorgt New Pokémon Snap für ein lebendiges Gefühl in eurer Umgebung. Wenn es Nintendo beziehungsweise The Pokémon Company in Zukunft gelänge, diese Lebendigkeit mit dem klassischen Fangen zu verknüpfen, würde das auch die normalen Pokémon-Spiele viel dynamischer wirken lassen.

Es liegt an euch, herauszufinden, wie ihr am besten die unterschiedlichen Reaktionen hervorruft. Nicht einfach zum Spaß, sondern weil im Basiscamp der Professor eure geschossenen Fotos bewertet, abhängig von Pose, Motiv, Größe, mehreren Pokémon im Bild und so weiter. Für jedes Pokémon im Spiel - über 200 Stück - gibt's einen eigenen Fotodex-Eintrag und ihr könnt jeweils ein Foto pro Bewertungsstufe (ein bis vier Sterne) abspeichern. Das ist dann die primäre Motivation, die einzelnen Routen immer und immer und immer von vorne zu befahren und alle Verhaltensweisen auf einem Bild festzuhalten.

Wie gesagt, ihr knipst hier Pokémon in ihrer natürlichen Umgebung und es gilt, dabei den richtigen Moment zum Drücken des Auslösers zu finden. Eine Sekunde zu lange gewartet und ihr habt den Augenblick verpasst, dann eben auf der nächsten Runde. Das ist zugleich der Knackpunkt. Solange ihr eine Strecke auf dem gleichen Forschungslevel befahrt, ändert sich das Verhalten der Pokémon dort nicht. Es ist 1:1 gleich. Zum einen gibt euch das die Möglichkeit, euch die Umgebung und das Verhalten gut einzuprägen, um das richtige Timing für die Fotos zu finden und sie zu perfektionieren. Auf der anderen Seite ist es einfach ein wenig eintönig, wenn ihr zehnmal die gleiche Route nacheinander absolviert, ohne dass was anderes passiert.

Es gibt viel zu entdecken und ebenso viele Wiederholungen dazwischen

Nach und nach erkundet ihr so mehrere Inseln und alles, was es dort zu entdecken gibt. Ein zusätzlicher Anreiz sind die Aufträge, die ihr erhaltet und die euch vor die Aufgabe stellen, bestimmte Momente einzufangen. Zum Beispiel ein - wie anfangs erwähnt - vom Baum fallendes Arbok, ein gähnendes Chelterrar oder eine Konfrontation zwischen Arbok und Bisaflor. Es ist neben dem Füllen des Fotodex eine weitere Motivation, ständig auf eine neue Reise zu gehen. Abseits dessen ist das Gameplay hier... nun, sagen wir, es ist ein wenig seicht.

Seid euch einfach bewusst, dass das hier ein On-Rails-Shooter ohne den Shooter-Part ist. Es sei denn, ihr definiert das Fotografieren als Shooter-Element. Da geht's ja auch ums Zielen und Abdrücken. Was ich damit sagen möchte: Dass hier kann noch so schön aussehen - besser als Pokémon Schwert/Schild - und noch so niedlich sein, es täuscht am Ende nicht darüber hinweg, dass New Pokémon Snap wenig Substanz bietet. Es ist dann im Großen und Ganzen doch ein wenig spezieller als die üblichen Pokémon-Spiele. Was im Übrigen absolut okay ist! Das Original hatte seine Fangemeinde, bei der Fortsetzung wird es nicht anders sein. Und ich kann die Gründe nachvollziehen.

Es ist einfach bezaubernd, durch diese kleinen Ausschnitte der Inseln zu fahren und diese Lebendigkeit zu sehen, zu fühlen. Ein Griffel, das sich an einer Liane von Baum zu Baum schwingt. Ein Felino, das mit seiner Entwicklung (Morlord) wie Kind und Elternteil durch die Gegend spaziert und dann mit einer Art von kindlicher Freude in den Teich springt, in dem nebenbei das stärkste Pokémon aller Zeiten - Karpador - schwimmt. Egal, ob die Pokémon hier ihr eigenes Ding machen oder mit anderen interagieren, es ist eine Freude, ihnen dabei zuzusehen. Ein Aspekt, der New Pokémon Snap perfekt gelingt. Und es hat was Entspannendes an sich, das Fotografieren einfach mal zu ignorieren, sich durch einen Bereich kutschieren zu lassen und einfach dieses Verhalten zu beobachten.