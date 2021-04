Nier Replicant: Alle Händler und welche Items sie verkaufen

Man kennt das: Wo gibt es noch mal die besonderen Samen und welcher Händler hat dieses oder jenes im Angebot? In Nier Replicant seid ihr oft unterwegs, um Dinge für andere Leute zu besorgen, wirklich sehr oft.

Allein im Rahmen der optionalen Aufträge gibt es viel Laufarbeit mit teils langen Einkaufslisten. Und obwohl man die meisten Objekte auch ganz normal in der Spielwelt finden kann, ist das in der Regel sehr zeitraubend. Wer hat schon Lust, immer und immer wieder ein Areal zu betreten, um an den Sammelstellen nachzuschauen.

Daher habt ihr hier ein Verzeichnis aller Händler in der Spielwelt mit Angaben dazu, welche Waren sie führen und was diese kosten.

Händler im Heimatdorf Warenladen Direkt hinter dem Eingang zum Geschäftsviertel. Arzneikraut: 100 G

Heilsalbe: 1000 G

Gegengiftgras: 600 G

Regenwurm: 10 G

Karte der Oststraße: 500 G

Karte von Adlerhorst: 500 G

Karte vom Märchenwald: 500 G Blumenladen Schräg gegenüber, direkt neben dem Brunnen. Tomatensamen: 30 G

Kürbissamen: 50 G

Eierpflanzensamen: 40 G

Weizensetzling: 50 G

Paprikasamen: 50 G

Dahlienzwiebel: 40 G Materialladen In der Hauptstraße des Geschäftsviertels auf der linken Seite. Beeren: 200 G

Holzscheit: 500 G

Efeu: 300 G

Saft: 600 G

Wolle: 800 G Lebensmittelladen In der Hauptstraße des Geschäftsviertels auf der rechten Seite, gegenüber der Taverne. Kürbis: 500 G

Bohnen: 360 G

Tomate: 300 G

Aubergine: 400 G

Weizen: 500 G Waffenladen Am Ende der Hauptstraße im Geschäftsviertel. Lilienblattschwert: 2400 G

Bestienverderben: 16.800 G

Händler in Meeresfront Lebensmittelladen Der erste Stand rechts auf der Hauptstraße, betrieben von einer jungen Dame mit einem roten Oberteil. Melone: 1200 G

Flaschenkürbis: 600 G

Bohnen: 360 G

Reis: 600 G

Königsfarn: 150 G

Pilz: 800 G

Bohnensamen: 35 G

Reispflanzensetzling: 60 G

Dahlienzwiebel: 40 G

Tulpenzwiebel: 50 G

Freesienzwiebel: 80 G

Samen der roten Mondblume: 120 G

Samen der goldenen Mondblume: 120 G

Samen der blauen Mondblume: 120 G Warenladen Links auf der Hauptstraße, betrieben von einem sitzenden Mann Arzneikraut: 100 G

Heilsalbe: 1000 G

Gegengiftgras: 600 G

Stärketropfen: 500 G

Magietropfen: 500 G

Verteidigungstropfen: 500 G

Geisteskrafttropfen: 500 G

Karte von Meeresfront: 500 G

Karte der Südfelder: 500 G

Schnelldünger: 300 G

Extradünger: 300 G Ausrüstungsladen Links auf der Hauptstraße, betrieben von einem jungen Mann in roter Toga. Wattwurm: 10 G

Regenwurm: 10 G

Köder: 100 G

Sardine: 250 G

Karpfen: 200 G Waffenladen Rechts neben der Hauptstraße, wenn man den Treppen nach oben folgt. Lilienblattschwert: 2400 G

Bestienverderben: 16.800 G Fischladen Kurz vor dem Strand, betrieben von einer alten Dame. Hinweis: Die verschiedenen Fischarten stehen erst zum Verkauf, wenn ihr die damit zusammenhängenden Aufträge des alten Fischers am Pier abgeschlossen habt. Sardine: 250 G

Kugelfisch: 350 G

Schamanenfisch: 300 G Materialladen Kurz vor dem Strand, direkt neben dem Fischladen der alten Dame. Tierschale: 100 G

Schnecke: 500 G

Muschel: 300 G

Perle: 3000 G

Moldavit: 5000 G

Kautschuk: 700 G

Händler in Fassade Apotheke Nach dem Eingang in die Stadt rechts und fallen lassen. Arzneikraut: 100 G

Heilsalbe: 1000 G

Gegengiftgras: 600 G

Karte der Wüste: 500 G

Karte von Fassade: 500 G

Wassermelonensamen: 80 G

Melonensamen: 120 G

Flaschenkürbissamen: 60 G

Reispflanzensetzling: 60 G

Freesienzwiebel: 80 G

Blütedünger: 300 G

Extradünger: 300 G Waffenladen Nur wenige Meter von der Apotheke entfernt. Erdwurmklaue: 8400 G

Bestienverderben: 16.800 G Lebensmittelladen Auf der Ostseite der Stadt, rechts neben dem Eingang zum königlichen Palast. Wassermelone: 800 G

Melone: 1200 G

Flaschenkürbis: 600 G

Beeren: 200 G

Kürbis: 500 G Materialladen Auf der Ostseite der Stadt, links vom Eingang zum königlichen Palast. Kristall: 2400 G

Ton: 800 G

Bernstein: 6000 G

Wolle: 800 G

Wolfshaut: 5000 G