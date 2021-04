Nier Replicant: Alle Aufgaben und Nebenmissionen mit Belohnungen

Wie es sich für ein halbwegs offenes Action-Adventure gehört, könnt ihr in Nier Replicant nicht nur die Stationen der Hauptgeschichte um die mysteriöse Runenpest absolvieren, sondern auch eine ganze Reihe an Aufgaben bzw. Nebenmissionen entdecken. Ihr erkennt erhältliche Missionen an den kreiselförmigen Markierungen über den Köpfen von Personen. Da die Geschichte von Nier quasi in zwei Hälften unterteilt ist, sollte man wissen, ab welchem Punkt angenommene Nebenmissionen "verfallen".

Wichtig: Sobald es zum verfluchten Anwesen geht, nähert ihr euch dem Ende der ersten Spielhälfte. Begonnene Aufgaben können in der zweiten Spielhälfte nicht fortgesetzt werden, sondern verschwinden einfach. Wollt ihr nichts verpassen, dann schließt erst alles ab, was ihr tun möchtet, bevor ihr der Villa einen Besuch abstattet.

Die einzige Ausnahme betrifft die Angelmissionen "Der Schachzug des Fischers" in Meeresfront. Diese lässt sich sowohl in der ersten als auch zweiten Spielhälfte abschließen. Eine Übersicht über die laufenden Aufträge gibt es unter: Grimoire Weiss > Aufgaben > Nicht abgeschlossene Aufgaben.

Ein Hund auf Abwegen Auftraggeber: Alter Mann nahe des Südeingangs zum Handelsbezirk

Belohnung: 1000 Gold Der Mann vermisst seinen Hund Max, der liebend gern den Auslauf in den Nordfeldern genießt und in dem Areal herumstreunt. Begebt euch dorthin und sucht nach dem Tier in der Nähe des Wassers; genauer gesagt: neben dem Eingang zum Müllberg in den Nordfeldern. Dafür müsst ihr nach dem Betreten der Nordfelder in Richtung Nordosten marschieren und entdeckt das leider verstorbene Tier hinter einigen Schatten. Er hat ein Blatt im Mund - Max' Kräuter. Steckt die Blätter ein, macht euch auf den Weg zurück zum Auftraggeber im Handelsbezirk und schließt die Quest beim Enkel des alten, inzwischen ebenfalls verstorbenen Mannes ab.

Wildschweinjagd Auftraggeber: Alter Mann nahe der Apotheke im Handelsbezirk

Belohnung: 1000 Gold Der Mann berichtet, dass ein aggressives Wildschwein den Leuten in den Nordfeldern Ärger macht und sie angreift. Das muss ein Ende finden. Ihr findet das Tier im Westen der Nordfelder, und zwar in der Nähe der Klippen, unweit vom Eingang zum Adlerhorst. Es ist unglaublich stark, robust, verfügt über sehr viele Lebenspunkte und eine fiese Attacke, mit der es euch immer wieder von den Beinen haut, wenn ihr nicht rechtzeitig auszuweichen in der Lage seid. Umkreist das Tier und greift es am besten an, wenn es seinen Ansturm beendet hat, das klappt relativ problemlos. Und ganz wichtig: Ausweichen, sonst endet ihr schnell mit dem Gesicht im Dreck. Als Belohnung für den Quest-Abschluss erhaltet ihr Gold. Netter Nebeneffekt: Jedes Mal, wenn ihr anschließend in ein Areal in der Wildnis geht, wartet dort ein Wildschwein, das sich als Reittier benutzen lässt, um schneller von A nach B zu gelangen.