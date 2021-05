Nier Replicant: Alle Waffen und ihre Fundorte

In Nier Replicant ver.1.22474487139 könnt ihr insgesamt 33 Waffen finden, verteilt auf beide Spielhälften. Wichtig: Die meisten Waffen aus der ersten Hälfte sind auch nur in der ersten Hälfte verfügbar (es gibt ein paar Ausnahmen). Geht sicher, dass ihr neun Waffen im Inventar habt, bevor ihr das verfluchte Anwesen besucht. Vor allem wer es auf die Enden C und D abgesehen hat, muss zwingend alle 33 Waffen finden.

Manche dieser Waffen erhaltet ihr während des Handlungsverlaufs automatisch, ohne sie verpassen zu können. Andere sind in Kisten versteckt, an denen man schon mal unwissend vorbeirennen kann. Wieder andere Waffen sind lediglich bei Waffenhändlern zu erwerben. Im Guide zu den Waffen in Nier Replicant zeigen wir euch die Besonderheiten und die Fundorte aller Waffen.

Springe zu:

Waffenarten in Nier Replicant Es gibt drei Waffengattungen im Spiel: Einhandschwerter, Zweihandschwerter und Speere. Anfangs müsst ihr euch darüber wenig Gedanken machen, da ihr in der ersten Spielhälfte ohnehin nur Zugriff auf Einhänder habt. Danach ergeben sich ein paar feine, aber letztlich nicht spielentscheidende Unterschiede. Benutzt einfach, was euch am besten liegt. Einhandschwerter Mit dieser Waffenart beginnt ihr das Spiel und bleibt bis zur zweiten Spielhälfte auch dabei. Einhänder sind schnell, richten aber den geringsten Schaden aller Waffentypen an. Mit ihnen prügelt man in eine Richtung, hat einen geringeren Angriffsradius und ist somit weniger effektiv gegen Gruppen von Feinden. Zweihandschwerter Zweihänder sind in der Nutzung deutlich langsamer und behäbiger als Einhänder, aber dafür wächst kein Gras mehr, wo sie auftreffen. Sie richten mehr Schaden an und sind mit ausladenden schwingenden Bewegungen super geeignet für den Kampf gegen größere Gruppen. Ihr erwischt damit mehrere Feinde auf einmal. Speere Speere decken ein wenig das Mittelfeld zwischen Einhand- und Zweihandwaffen ab. Sie sind schneller als Zweihänder und teilen mehr Schaden aus als Einhänder. Dafür sind ihre Angriffe richtungsgebunden, da Speere dazu tendieren, in eine bestimmte Richtung zu stechen, ohne zu schwingen. Gegen größere Gruppen von Feinden habt ihr es damit ein wenig schwerer.

Waffen in der ersten Spielhälfte Namenlose Klinge Typ: Einhand

Fundort: Ihr beginnt das Spiel mit dieser Waffe im Inventar. Nirwanadolch Typ: Einhand

Fundort: Im Verschollenen Schrein erreicht ihr auf der zweiten Etage eine Leiter, die ihr nach oben klettert. In der Kiste darüber findet ihr die Klinge. Mondaufgang Typ: Einhand

Fundort: Beim ersten Gang in Richtung Meeresfront durchquert ihr die Südfelder. Rettet den Wachmann vor den Schatten und er schenkt euch die Waffe zum Dank. Lilienblattschwert Typ: Einhand

Fundort: Der Waffenhändler im Dorf verkauft diese Waffe für 2400 Goldmünzen. Bestienverderben Typ: Einhand

Fundort: Die Waffenhändler im Dorf und in Meeresfront verkaufen diese Waffe jeweils für 16.800 Goldmünzen. Erdwurmklaue Typ: Einhand

Fundort: Der Waffenhändler in Fassade verkauft diese Waffe für 8400 Goldmünzen. Wiedergeburt Typ: Einhand

Fundort: Nach Abschluss des Ödtempels erhaltet ihr diese Waffe zum Dank für die Rettung vom Prinz der Wüstenstadt. Treue Typ: Einhand

Fundort: Wenn ihr das erste Mal im Märchenwald seid, befreit nicht nur den Bürgermeister aus dem Todestraum, sondern auch die anderen beiden Bewohner und ihr erhaltet die Waffe zum Dank. Klinge der Heimtücke Typ: Einhand

Fundort: Kurz vor dem Bosskampf in Emils verfluchtem Anwesen findet ihr diese Waffe in einer zerstörbaren Kiste.