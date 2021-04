Nier Replicant - Angeln und Köder: So fangt ihr die dicksten Fische

Das Angeln in Nier Replicant ist ein Thema für sich. Innerhalb der Hauptgeschichte müsst ihr das nur einmal tun, und zwar zum Beschaffen eines sogenannten Schamanenfischs, der eine Linderung für Yonahs starke Schmerzen verspricht. Ihr fangt ihn in Meeresfront, nachdem euch der alte Mann am Pier eine Angelrute samt Köder schenkte.

Danach müsst ihr euch nie wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es gibt eine Reihe optionaler Angelmissionen ("Der Schachzug des Fischers" in Meeresfront), die zu erledigen diverse Vorteile mit sich bringt:

Eure Angelfertigkeit verbessert sich und ihr werdet allmählich besser darin, Fische an Land zu ziehen. So sind auch dickere Exemplare einfacher zu fangen.

Für jede der Angelmissionen ist eine bestimmte Fischart erforderlich, die ihr fortan, nachdem die entsprechende Mission beendet ist, in Meeresfront kaufen könnt.

Gefangene Fische lassen sich außerdem für gutes Geld verkaufen (je ausgefallener, desto teurer), falls ihr knapp bei Kasse seid oder aus einem anderen Grund einen größeren Betrag anhäufen möchtet.

Was benötigt man zum Angeln? Ihr müsst die ersten Abschnitte der Hauptgeschichte beendet haben und an den Punkt gelangen, wo ihr in Meeresfront einen Schamanenfisch beschaffen sollt. Dort versorgt euch der alte Mann am Pier mit einer Angelrute samt Köder. Das ist die Grundausstattung. Weitere Köder könnt ihr an einem der Stände in Meeresfront kaufen und jede Köderart eignet sich zum Fangen anderer Fische. Natürlich ist auch eine geeignete Angelstelle am Wasser erforderlich, aber das versteht sich von selbst.