Nintendo bestätigt aktuelle Release-Zeiträume für Breath of the Wild 2 und andere Switch-Spiele

Im Zuge des jüngsten Geschäftsberichts von Nintendo gab es auch wieder eine Liste mit den aktuellen und kommenden Veröffentlichungen des Unternehmens.

Darin bestätigt Nintendo erneut die Release-Zeiträume für einige der demnächst und in diesem Jahr erscheinenden Titel.

Das Wichtigste in Kürze

Fans werden sich freuen, dass Splatoon 3, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sowie Bayonetta 3 weiterhin auf Kurs für 2022 sind.

Leider gibt es bei allen vier keine konkreteren Release-Zeiträume als das zu vermelden.

Etwaige Verschiebungen schließt das natürlich nicht aus. Wir werden sehen, wann in diesem Jahr damit zu rechnen ist.

Anbei der aktuelle Zeitplan:

Pokémon Legends: Arceus - 28. Januar 2022

Triangle Strategy - 4. März 2022

Kirby und das vergessene Land - 25. März 2022

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Frühjahr 2022

Splatoon 3 - 2022

Mario + Rabbids Sparks of Hope - 2022

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (kein finaler Name) - 2022

Bayonetta 3 - 2022

Metroid Prime 4 - TBA (Noch nicht bekannt)

Worauf auf dieser Liste freut ihr euch am meisten beziehungsweise was davon hättet ihr gerne zuerst auf eurer Switch?

Nintendo hatte in dieser Woche auch aktuelle Verkaufszahlen bekannt gegeben. Mittlerweile hat die Nintendo Switch sowohl die Wii als auch die PlayStation 1 mit ihren Verkäufen überholt.

Ferner betonte das Unternehmen, dass man die Switch nach wie vor in der Mitte ihres Lebenszyklus sehe.