Nintendo bestätigt erneut die Release-Zeiträume für seine kommenden, wichtigen Switch-Spiele

Ihr braucht neues Futter für eure Nintendo Switch? Es ist das ein oder andere angekündigt und im Zuge der jüngsten Geschäftsergebnisse brachte das Unternehmen auch seine aktuelle Releaseliste auf den neuesten Stand.

Bei manchen Titeln, die heiß erwartetet werden, hat sich hier leider nichts verändert, so viel sei verraten.

Nintendos aktuelle Releaseliste

Zum einen kommen in diesem Jahr und Anfang 2022 noch einige Titel auf den Markt, ebenso sind für das nächste Jahr bereits mehrere hochkarätige Spiele in der Pipeline.

So sieht's aktuell aus:

Shin Megami Tensei V - 12. November 2021

Game & Watch: The Legend of Zelda - 12. November 2021

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchende Perle - 19. November 2021

Big Brain Academy: Kopf an Kopf - 3. Dezember 2021

Pokémon Legenden: Arceus - 28. Januar 2022

Triangle Strategy - 4. März 2022

Kirby und das vergessene Land - Frühjahr 2022

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Frühjahr 2022

Splatoon 3 - 2022

Die Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 2022

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - 2022

Bayonetta 3 - 2022

Metroid Prime 4 - Noch nicht bekannt

Wenn ihr euch diese Liste so anschaut, worauf davon freut ihr euch denn am meisten?

Erst Ende Oktober hatte Nintendo Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ins Frühjahr 2022 verschoben. Zuvor war geplant, den Titel am 3. Dezember 2021 für die Switch zu veröffentlichen. Nun bekommt das Spiel aber noch mehr Zeit, um zu reifen.