Nintendo kündigt riesigen neuen Switch-Sale für diese Woche an

Für diese Woche hat Nintendo einen riesigen neuen Sale im eShop der Nintendo Switch angekündigt.

Mehr als 1.000 Spiele sollen dabei im Preis reduziert werden.

Welche Titel dabei sind, ist bisher noch nicht bekannt. Die Aktion hört auf den Namen Februarfest und beginnt am kommenden Donnerstag, dem 10. Februar 2022, um 15 Uhr deutscher Zeit.

Laut Nintendo erwarten euch bis zu 75 Prozent Rabatt beim Kauf "farbenfroher Spiele und Mehrspieler-Titel". Das ist aber auch schon der einzige Hinweis dazu, worum es bei dem Sale geht.

Wir melden uns am Donnerstag wieder und liefern euch einen kleinen Überblick darüber, was alles im Preis reduziert ist.

Spart beim Februarfest im #NintendoSwitch #eShop auf mehr als 1000 Spiele! Die Angebote beginnen diesen Donnerstag um 15:00 Uhr.



Setzt euch diesen Link als Lesezeichen und schaut am Donnerstag wieder rein: https://t.co/0Lc5o4YFYv pic.twitter.com/WpF27YMkIe — Nintendo DE (@NintendoDE) February 7, 2022

Zuletzt hatte Nintendo die Release-Zeiträume für aktuell bekannte Projekte aktualisiert, darunter The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Splatoon 3, Bayonetta 3 sowie Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Obendrein teilte Nintendo mit, dass man die Switch nach wie vor in der Mitte ihres Lebenszyklus sieht. Bis zur Veröffentlichung eines Nachfolgers dürften wohl noch ein paar Jahre ins Land ziehen.

Für die Switch läuft es auf jeden Fall sehr gut, zuletzt konnte die Konsole mit ihren Verkaufszahlen sowohl die Wii als auch die PlayStation 1 überholen, wodurch sie zu Nintendos erfolgreichster Heimkonsole wurde.