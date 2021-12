Nintendo-Spiele bis zu 90 Prozent reduziert: Die coolsten Festtagsangebote im eShop

Zum Fest hauen alle Online-Shops noch zahlreiche Angebote aus dem Bereich Gaming raus und das nicht zu knapp. Neben reduzierten PC-Spielen auf Steam zieht auch der Nintendo Store mit und bietet jede Menge Titel sogar bis zu 90 Prozent reduziert. Von einigen aktuelleren Highlights bis hin zu Nischentiteln, die ihr für nur ein paar Euro einpacken könnt, ist einiges geboten. Ganz egal, ob Last-Minute-Geschenk oder einfach für euch haben wir einige spannende Angebote für euch gesammelt:

Retro, knallig bunt und schräg wie ein Cartoon: So ist der herausfordernde Platformer Cuphead

Cuphead

Sieht süß aus, ist aber etwa für Leute mit Biss: Cuphead hat zwar einen witzigen, schrägen Retro-Comic-Look, die Arcade-artige Mischung aus Platformer und Shoot 'em Up ist jedoch ordentlich knackig. Ihr seid Ragequit-Gefährdet oder werdet gerne mal ordentlich salzig? Dann ist das vielleicht nicht das Richtige für eure Weihnachtsbesinnlichkeit, aber eventuell gehört ihr ja zu den Leuten, die beim Spielen gerne mal ein wenig herumfluchen. Alleine oder im Koop schießt ihr euch mit eurem Tassen-Kumpel durch kunterbunte 2D-Level bis hin zu herausfordernden Bossen - mit peppiger Jazz-Musik begleitet

Saints Row IV: Re-Elected

Wie GTA in verrückt, so könnte man Saints Row vielleicht beschreiben. Genauer gesagt ist es schräge, urbane Open-World-Action mit Schusswaffen, Autos und Gaunereien. In Saints Row 4 sitzt die bekannte Bande allerdings statt im Problemviertel nun im Weiße Haus. Auf einmal seid ihr der Präsident der USA, doch das gestaltet sich nicht so einfach und ihr müsst eine Alien-Invasion auf die Erde in den Griff kriegen - was man eben so in der Politik erlebt. Ein brandneuer Saints-Teil ist aktuell ja bereits in Arbeit, jetzt könnt ihr diesen aber noch einmal auf der Switch nachholen: Aktuell wird er euch nämlich fast nachgeschmissen!