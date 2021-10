Nintendo Switch Online: Expansion Pack lässt euch ab sofort Nintendo-64- und Sega-Klassiker zocken

Nintendo hat sein Update 13.1.0 veröffentlicht - und mit ihm das neue Switch Online Expansion Pack. Auch eine Reihe Stabilitätsverbesserungen, die das Nutzererlebnis optimieren sind im neuen Update-Paket enthalten.

Alte Klassiker für die neue Konsole

Das Update ist laut dem Kundensupport-Account von Nintendo Japan erforderlich, um den zusätzlichen Retro-Inhalt spielen zu können. Das Expansion Pack bietet Zugriff auf Nintendo-64 und Sega-Spieleklassiker sowie die Unterstützung für die Nintendo 64- und Sega Mega Drive-Controller.

Aktuell bietet das Abonnement der Nintendo Switch ausgewählte NES- und Super-NES-Titel, eine Speicher-Cloud für den Spielfortschritt und die Online-Funktion. Mit den neuen Features, die mit der Erweiterung hinzukommen, steigt allerdings auch der Preis. Das normale Abo kostet derzeit 19,99 Euro im Jahr.

Nintendo Switch Online inklusive Expansion Pack kostet jährlich entweder 39,99 Euro für Einzelbenutzer oder 69,99 Euro für den Familienpass. Wer von einem bestehenden Nintendo-Switch-Online-Abo aufrüstet, erhält einen "prozentualen Rabatt, der von der Anzahl der verbleibenden Tage Ihrer aktuellen Mitgliedschaft abhängt".

Und was ist drin im Erweiterungspaket?

Das Line-Up der Nintendo 64 besteht aus Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Lylat Wars, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Operation: WinBack und Yoshi's Story. Sega-Mega-Drive-Titel gibt es einige mehr. Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Shinobi 3: Return of the Ninja Master und Castlevania: Bloodlines sind nur einige der Klassiker, die ihr im Expansion Pack wiederfindet.

Später sollen Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Kirby 64: The Crystal Shards Mario Golf, Paper Mario und F-Zero X dazukommen.

Am 5. November erscheint dann noch die "Animal Crossing: Happy Home Paradie"-Erweiterung, die mit dem Update vorbereitet wird. Die vollen Patch-Notes könnt ihr hier nachlesen - aber wie so oft bei Nintendo fällt der Text hier eher schmal aus.