Neue Spiele für Nintendo Switch Online: Earthworm Jim 2 ist nur einer von drei Neuzugängen

Nintendo hat drei weitere NES- und SNES-Titel zu seinem Online-Dienst hinzugefügt. Diesmal dürft ihr euch über Earthworm Jim 2 sowie Dig Dug II und Mappy-Land freuen.

Die drei neuen Titel im Überblick:

In Earthworm Jim 2 kehrt ihr in die verrückte Welt des Ringelwurms zurück, die Spieler erstmals im Jahr 1995, auf der Super NES, betreten konnten. Die Handlung setzt nach der Rettung von Prinzessin Wie-heißt-sie-noch an. Gerade als die Prinzessin auf Jims weniger erfolgreiche Versuchen sie zu umwerben eingehen will, taucht der Bösewicht Psy-Crow auf und entführt sie, um die Krone für sich zu beanspruchen. Toll, also schon wieder auf Rettungsmission?

Jim muss nun die Spuren der beiden von Planet zu Planet verfolgen, um ihre Hochzeit zu verhindern. Sein Kumpel Snott steht ihm in allem zehn Leveln zur Seite - egal ob ihr springen, schießen oder schleimen müsst.

Weiter geht es mit DIG DUG II. In diesem Abenteuer müsst ihr eine Insel von Eindringlingen befreien, die das Urlaubs-Feeling von Protagonist DIG DUG zu zerstören drohen und ihm keine Ruhe gönnen. Statt entspannt unter den Palmen zu sitzen, müsst ihr die fiesen Störenfriede aus dem Weg räumen, indem ihr sie bis zum Platzen aufblast oder ihnen Fallen stellt.

Auch Mappy aus Mappy-Land ist auf eure Hilfe angewiesen. Die Polizeimaus hat Geschenke für Mapico und Mappy Jr. vorbereitet. Leider hat der große Katzenchef Nyamco seine flauschige Katzenschar angewiesen, alle Geschenke im Land zu verstecken. Eine wilde Geschenkejagd im Katz-und-Maus-Stil beginnt, bei der euer Tempo und Geschick die entscheidende Rolle spielen. Ihr müsst Fallen ausweichen, die schlauen Katzen austricksen, die euch stets dicht auf den Fersen sind.

In jedem Level gibt es versteckte Gegenstände, die ihr nutzen könnt, um eure Verfolger abzuhängen. Habt ihr sechs gleiche Geschenke in einem Level eingesammelt, gelangt ihr auch schon in das nächste. Insgesamt müsst ihr es auf diese Weise durch acht Städte schaffen.