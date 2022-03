Update der Nintendo Switch Online App: Endlich seht ihr, ob eure Freunde online sind

Für die Smartphone-App von Nintendo Switch Online ist seit heute ein großes Update erhältlich. Version 2.0.0 ändert nicht nur das Aussehen von Nintendos Online-App, sondern fügt auch ein paar neue Features hinzu.

Dazu gehört zum Beispiel die wenig bahnbrechende, aber sinnige Neuerung, dass man sehen kann, welche seiner Nintendo-Freunde gerade online sind. Das wurde langsam mal Zeit.

Außerdem könnt ihr ab Version 2.0.0 euren Online-Status wechseln und euren Freundescode einsehen, ohne die Konsole anzustellen, einfach über das Handy. Was ja nicht ganz unnütz ist, wenn man unterwegs auf mögliche Spielpartner trifft und sich vernetzen will. Im App Store steht dazu, dass auch "andere kleine Änderungen" implementiert wurden. Was diese genau beinhalten, das wird allerdings nicht verraten.

Die App ist immer noch der primäre Weg, sich bei Online-Matches mit seinen Freunden zu unterhalten - wenn es sich nicht um ein Spiel handelt, das seinen eigenen Voice-Chat-Kanal bietet (etwa Fortnite oder Warframe) und damit auch Headsets direkt an der Switch unterstützt. Ein bisschen antiquiert, aber was soll man machen?

Diese Neuerungen ergänzen das Update des Switch-Online-Dienstes auf der Konsole, das Spieler-Missionen und dazugehörige Belohnungen als Anreiz einführte.

Unter anderem gibt es seit Neuestem My Nintendo Platinpunkte, mit denen man exklusive physische und virtuelle Items bekommen kann.

Außerdem feierten gerade Nintendos Miis ihre Rückkehr, erst einmal in Mario Kart Tour.