Nintendo Switch Sports Online Play Test - Zeiten, Inhalt und wie ihr euch registriert

Zu dem vor kurzem angekündigten Nintendo Switch Sports findet am kommenden Wochenende ein Online Play Test statt.

Im Zuge dessen könnt ihr nicht nur den Titel spielen, sondern auch Feedback abgeben. Es werden technische Aspekte, der Online-Modus und andere Dinge getestet.

Nachfolgend lest ihr alles dazu, was ihr über die Spielzeiten, den Inhalt und die Registrierung wissen müsst.

Alles über den Online Play Test in Nintendo Switch Sports:

Zu welchen Zeiten findet der Online Play Test in Nintendo Switch Sports statt?

Der Online Play Test in Nintendo Switch Sports findet am 19. und 20. Februar 2022 zu verschiedenen Tageszeiten statt. Am Samstag gibt es drei Sessions mit einer Laufzeit von jeweils 45 Minuten, am Sonntag sind es zwei Sessions.

Nachfolgend seht ihr die exakten Uhrzeiten:

Samstag, 19. Februar 2022

04:00 - 04:45 Uhr

12:00 - 12:45 Uhr

20:00 - 20:45 Uhr

Sonntag, 20. Februar 2022

04:00 - 04:45 Uhr

12:00 - 12:45 Uhr