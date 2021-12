Nintendo Switch: System-Update 13.2.0 ist da - Die Stabilität nimmt weiter zu

Das nächste System-Update für die Nintendo Switch ist da und kann jetzt heruntergeladen werden.

Bei Version 13.2.0 handelt es sich erneut um ein kleineres Zwischenupdate ohne größere Neuerungen. Ihr wisst, was das bedeutet...

Überaus stabil hier

"Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen", heißt es in den Patch Notes.

Wenn euch euer System also noch nicht stabil genug war, dann installiert flott das neueste Update für die Konsole.

Okay, im Hintergrund hat sich doch noch ein wenig was getan, wie Dataminer OatmealDome herausgefunden hat.

Zum einen wurde eine Komponente des Systems aktualisiert, die für die Kommunikation mit den Nintendo-Servern zuständig ist.

Ebenso gab es eine Aktualisierung der Anzeige, die Nachrichten in der linken, oberen Ecke des Bildschirms erscheinen lässt.

[Nintendo Switch System Update]



Version 13.2.0 is out. Official patch notes state ?stability?.



The ?nim? component (responsible for communicating with N servers among other things) and the overlay applet (shows notifications in top left) were updated.



Probably just bug fixes. https://t.co/t3hR4p6mJS — OatmealDome (@OatmealDome) December 1, 2021

Und zum anderen hat Nintendo Support für CADPA hinzugefügt. Was nach irgendeiner Technologie klingt, ist vielmehr ein neues Einstufungssystem aus China.

Davon abgesehen gibt es nichts Erwähnenswertes über das Update zu berichten.

[Nintendo Switch Firmware 13.2.0]



It seems that Nintendo added support for CADPA, a new Chinese rating system, to the software startup screen (the black screen w/ Nintendo and Switch logos) for Chinese-region games. The rating icon will appear in the lower left corner. pic.twitter.com/r4Xqkxmmkv — OatmealDome (@OatmealDome) December 1, 2021