Nintendo Switch: Update 13.2.1 jetzt zum Download verfügbar

Die Nintendo Switch hat ein neues System-Update bekommen, das ihr ab sofort herunterladen könnt.

Dabei handelt es sich um die neue Version 13.2.1. Wie die Versionsnummer vermuten lässt, gibt es keine weltbewegenden Neuerungen.

Alles stabil auf der Switch

Vielmehr geht es vordergründig erneut um eine Verbesserung der Systemstabilität.

Die Patch Notes: "Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen."

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Auch hinter den Kulissen hat sich nichts Großes getan, ein paar kleinere Änderungen gab es aber doch.

Nach Angaben von Dataminer OatmealDome gibt es Anpassungen an den Bluetooth- und SSL-Systemkomponenten. Wahrscheinlich gehe es bei dem Update also primär um Bugfixes und sonst um nicht viel, schreibt OatmealDome.

[Nintendo Switch Firmware Update]



Version 13.2.1 was just released.



Official patch notes state ?stability? as the only change.



The @ylws8bot difference detector shows changes to the Bluetooth and SSL system components.



In my view, this update probably just contains bug fixes. https://t.co/bwn84U9nTx — OatmealDome (@OatmealDome) January 20, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Was ist eigentlich mit dem neuen Switch-Modell, über das lange Zeit spekuliert werde? Zuletzt ging ein Analyst davon aus, dass keine Switch Pro mehr veröffentlicht wird. Vielmehr rechne man im Jahr 2024 mit einem Nachfolger der Switch.

Indes könnt ihr bald einen Klassiker von Rare auf eurer Switch spielen. Banjo-Kazooie ist ab dem 21. Januar 2022 für euch als neues N64-Spiel verfügbar, wenn ihr Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket abonniert habt.