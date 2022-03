Nintendo zeigt kommende N64-Releases für Switch in neuem Trailer

Welche Spiele vom Nintendo 64 kommen als nächstes in das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online?

Gute Frage! Nach der Veröffentlichung von F-Zero X in diesem Monat haben wir dazu noch nichts Neues gehört.

Ein geänderter Traler

Ein leicht veränderter Übersichtstrailer zum Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online könnte uns nun aber möglicherweise einen Hinweis darauf geben, was als Nächstes in die N64-Bibliothek kommt (via Nintendo Life).

In dem Trailer wurden die bisherigen, als "zukünftige" Veröffentlichungen angegebenen Titel Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora's Mask und Paper Mario, die mittlerweile alle verfügbar sind, durch Kirby 64: The Crystal Shards, Pokémon Snap und Mario Golf ersetzt.

Wir wissen zwar bereits, dass diese Spiele veröffentlicht werden sollen, aber die Änderungen im Trailer scheinen anzudeuten, dass es sich um die Spiele handelt, die als Nächstes zur N64-Bibliothek auf der Switch dazustoßen.

Wie erwähnt, hatte Nintendo zuletzt F-Zero X in die N64-Bibliothek auf der Switch aufgenommen, ebenso kamen jüngst drei neue Mega-Drive-Spiele hinzu.

Wie zufrieden seid ihr mit dem bisherigen Angebot des Erweiterungspakets?