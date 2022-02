Nintendos verbesserte N64-Emulation auf der Switch bringt den Nebel zurück

Nintendo hat weitere Verbesserungen an der Emulation von N64-Spielen auf der Switch vorgenommen.

Seit der ersten Veröffentlichung von N64-Titeln im Rahmen es Erweiterungspakets für Nintendo Switch Online hatte es Kritik daran gegeben, dass die Emulation teils nicht den Originalen entspricht.

Mehr Verbesserungen vorgenommen

Bereits im Januar hatte das Unternehmen dahingehend einige Optimierungen durchgeführt und einzelne Titel verbessert.

Im Zuge der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Major's Mask ist nun Update 2.0.0 erschienen und bringt weitere Bugfixes und Verbesserungen mit sich.

Wie Dataminer OatmealDome auf Twitter zeigt, ist etwa der Nebel in Spiele wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time zurückgekehrt.

[Nintendo Switch Online - N64]



Version 2.0.0 is now available. There appear to be a bunch of game configuration updates which I will cover in another tweet.



Notably, however: the infamous Water Temple room is completely fixed, as the fog has been restored. pic.twitter.com/LdYX7t4lHS — OatmealDome (@OatmealDome) February 25, 2022

N64 Switch Online: they added fog back. I believe Choco Mountain in MK64 didn't have fog either? Final picture is how the Forest Temple entrance looked at launch. #Nintendo64 #NintendoSwitchOnline #NintendoSwitch pic.twitter.com/Cnvvpw3g4Z — Fernando ??? (@Ferchou_27) February 25, 2022

In Paper Mario konnte es unter bestimmten Umständen zu Abstürzen des Spiels kommen.

Wie Twitter-User GameBoy256 meldet, wurde dies nun ebenfalls behoben.

Ferner wurden weitere, "unbekannte" Fixes an weiteren Spielen vorgenommen, dazu zählt etwa Rares Banjo-Kazooie.

[Nintendo Switch Online - N64]



In terms of game-specific patches and changes:



- Game patch Lua scripts now pre-compiled.

- Unknown code patch added to Banjo.

- Patches relating to rendering (CC registers) added to OoT.

- A fog-related patch (?FogFactor?) was removed from SF64. — OatmealDome (@OatmealDome) February 25, 2022

Wie zufrieden seid ihr insgesamt mit der N64-Emulation auf der Switch?