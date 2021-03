Nur noch bis morgen! 16 Geheimtipps im großen PlayStation Indie-Sale

Im PlayStation Store gibt es aktuell ganze 23 Seiten voller Indie-Spiele im Sale. Manche sind sogar auf einen Euro reduziert. Wie soll man da blicken, was wirklich des Spielens wert ist und was nur die Festplatte zugemüllt? Keine Sorge ich übernehme das gerne! Wenn ihr nach großen Perlen wie Hollow Knight, GRIS oder Cuphead sucht, schaut doch Mal hier vorbei. Direkt zum großen Sale der Indies im PSN-Store geht es hier.

Im folgenden Video seht ihr 16 Perlen im Schnelldurchlauf, die sich so richtig lohnen. Darunter findet ihr Titel von Team17, die aktuell beispielsweise auch an Narita Boy arbeiten, und Titel von bekannten Publishern wie Devolver Digital und Annapurna Interactive.

Achtung! Einige der Titel sind nur noch bis morgen zu diesen fantastischen Preisen zu haben, grübelt also nicht zu lange.

Für alle 16 Spiele müsst ihr schon auf "Play" klicken, allerdings sind hier fünf Spiele, die sich preislich besonders lohnen:

Oxenfree (NIGHT SCHOOL STUDIO) - 0,99 Euro statt 9,99 Euro

Für nur 99 Cent bekommt ihr ein Abenteuer, das mit drei Awards ausgezeichnet wurde und seit dem Release 2016 durchgehend - zurecht - mit positivem Feedback beworfen wird. Oxenfree erzählt einen Coming-of-Age-Thriller über die junge Alex und ihre Auseinandersetzung mit dem Erwachsenwerden, während es nebenbei ein grusliges Mysterium zu lösen gibt. Dabei werden einzigartige Spielmechaniken eingesetzt, um die SpielerInnen in die Dialoge, Handlungsoptionen und Gefühle der Teenager zu versetzen.

Oxenfree im PSN Store

Hotline Miami Collection (Devolver Digital) - 4,99 Euro statt 19,99

Spätestens nach dem Last of Us 2 Trailer, in dem ein Charakter Hotline Miami auf ihrer PSP spielte, wird klar was für einen Kultstatus der Top-Down-Shooter von Dennis Wedin und Jonatan Söderström erreicht hat. Mit der Hotline Miami Collection bekommt ihr gleich beide Kultspiele für nur 4,99€. Davon abraten können wir nur, wenn ihr die Spiele bereits besitzt und einen Speedrun-Rekord unter 20 Minuten aufgestellt habt!

Hotline Miami Collection im PSN Store

RUINER (Devolver Digital) - 4,99 statt 19,99 Euro

Bleiben wir an dieser Stelle noch bei Devolver Digital und Top-Down Perspektiven, denn noch lange nicht so beliebt, bekannt und geliebt wie Hotline Miami, sondern gänzlich übersehen ist RUINER. Unter dem Devolver Deckmantel versteckt sich hier Reikon Games, die seit 2017 einen isometrischen Cyberpunk Shooter veröffentlichten, der sich an Anime-Klassikern wie Akira und Ghost in the Shell orientiert. Der wirkt zwar bisweilen ein wenig überladen, kostet aktuell aber auch nur 4,99€ statt 19,99€.

RUINER im PSN Store

STAY (PQube Ltd) - 2,99 Euro statt 11,99 Euro.

Ein Super-Schnäppchen für 2,99€ könnt ihr euch mit STAY ergattern. Ja, ich weiß wie die Bewertungen aussehen und auch der Pixel Look könnte darauf hindeuten, dass STAY ein Fall für die Trash-Liste ist. Ist es aber nicht. Beim genaueren Hinsehen erblickt man, wie unterschiedlich STAY sich für jede einzelne Person anfühlt. Das ist dem Echtzeitsystem zu verdanken mit dem ihr den Hauptcharakter Quinn aus seiner Escape-Room Misere herausmanövrieren müsst. Wenn ihr das Spiel nämlich verlasst oder pausiert, bleibt euer Protagonist gefangen. Echte Konsequenzen können daraus folgen, dass ihr nicht am Bildschirm bleibt.

STAY im PSN Store

Was passiert eigentlich mit den Figuren, wenn ihr sie alleine lässt? Das versucht STAY zu erkunden.

Othercide (Focus Home Interactive) - 19,99 statt 39,99 Euro

Ich habe gelernt: Es gibt nur eine Sache, die Hardcore-Fans von Videospielen glücklich macht: Je schwieriger, desto besser. Da haben wir Othercide, das letztes Jahr gekonnt übersehen wurde. Diesen Fehler solltet ihr beim Sale lieber nicht machen. Denn Entwickler Lightbulb Crew präsentiert mit diesem düsteren Strategie-Roguelike nicht nur eine neue Schwierigkeitsstufe für rundenbasierte Taktik, sondern feiert auch noch den inneren Nerd: Mit Horror, einem surrealen Universum und Metal. Im Vergleich zu den anderen Indies müsst ihr hier fast 20 Euro zahlen (19,99€) aber für ein Spiel aus letztem Jahr mit so gutem Content, der sonst 39,99€ kosten würde, halten wird das für ein gutes Angebot.

Othercide im PSN Store