Nvidia Hacker greifen jetzt angeblich Samsung an - 190 GB Daten geleakt

Technikhersteller Samsung soll von derselben Gruppe gehackt worden sein, die bereits letzte Woche Nvidia angegriffen hat.

Die Lage ist noch schwer einzuschätzen

Einem Bericht von Bleeping Computer nach soll die Hackergruppe fast 190 GB an vertraulichen Daten und Codes aus einer Reihe von Projekten entnommen und veröffentlicht haben. Darunter biometrische Daten, Quellcodes für Samsungs Aktivierungsserver und "vollständiger Quellcode für Technologien, die zur Autorisierung und Authentifizierung von Samsung-Konten verwendet werden".

Auch wurden Fotos von C- und C+-Anweisungen in Teilen der Samsung-Software wurde geleakt. Aktuell soll Samsung die Situation "bewerten". Eine Lösegeldforderung gab es bisher nicht. Ob Auch Daten von Kunden in Gefahr sind, ist derzeit unklar.

Nvidia, das zuerst Angriff der Hackergruppe wurde, soll "vollständig lahmgelegt" worden sein. Nicht einmal E-Mail und Entwickler-Tools funktionieren seit der Attacke.