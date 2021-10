Overwatch: McCree erhält nächste Woche einen neuen Namen

Der beliebte Overwatch-Charakter Jesse McCree erhält in der kommenden Woche einen neuen Namen.

Es ist eine Folge der Klage des Staates Kalifornien gegen den Publisher Activision Blizzard bezüglich Geschlechterdiskriminierung und sexueller Belästigung.

Warum McCree umbenannt wird

Wie viele andere Charaktere in Blizzards Spielen ist McCree nach einem Mitarbeiter benannt. Der echte Jesse McCree soll aber Teil der toxischen Arbeitskultur im Studio gewesen sein und hat das Studio im Zuge der jüngsten Geschehnisse verlassen.

Um Assoziationen damit zu vermeiden, hatte Blizzard bereits im August angekündigt, den Namen des Charakters im Spiel zu ändern.

Und jetzt steht fest, welchen neuen Namen die Figur bekommt: Cole Cassidy. Die Änderung wird im Rahmen eines Updates am Dienstag, den 26. Oktober 2021, durchgeführt.

Blizzard ändert seine Politik

McCree ist nicht der einzige Charakter, bei dem es Änderungen gibt. Zuvor hatte Blizzard bestätigt, dass man auch Verweise auf andere Mitarbeiter aus seinen Titeln entfernt, namentlich Luis Barriga, früherer Game Director von Diablo 4, und Jonathan LeCraft, früherer Designer bei World of WarCraft.

Darüber hinaus hatte das Unternehmen im August gegenüber der Washington Post bestätigt, dass in Zukunft keine In-Game-Charaktere mehr nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen benannt werden sollen.

Meet Cole Cassidy.



Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs — Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021

"Dies wird dazu beitragen, zu unterstreichen, dass wir ein fiktives Universum erschaffen, das sich unverkennbar von der realen Welt unterscheidet. Und es verdeutlicht besser, dass die Entwicklung von Overwatch wirklich eine Teamleistung ist", hieß es.