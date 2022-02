Panzer, Kriegs- und Raumschiffe im Angebot: Wargamings Publisher-Sale auf Steam hat begonnen

Wargaming startet mit einem neuen Publisher Sale auf Steam ins Wochenende.

Dabei erwartet euch eine Vielzahl an Rabatten für die Spiele World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes und World of Tanks Blitz.

Dazu gehört etwa ein 4-in-1-Bundle mit jeweils einem Zusatzinhalt für die genannten Spiele, das um 95 Prozent reduziert ist und euch aktuell 3,65 Euro kostet.

Was der Publisher insgesamt alles am Wochenende günstiger anbietet, könnt ihr auf dieser Übersichtsseite herausfinden.

Eine Vielzahl von Zusatzpaketen für die oben erwähnten Titel ist im Angebot. Es könnte sich also lohnen, ein wenig auf der Sale-Seite zu stöbern.

Beim Wargaming-Sale auf Steam ist einiges im Angebot.

Abseits dessen gibt es auch noch ein paar andere Spiele und Klassiker günstiger zu erwerben. Da hätten wir etwa das allererste Master of Orion für 0,89 Euro statt 5,99 Euro, Master of Orion 2 für ebenfalls 0,89 Euro statt 5,99 Euro sowie Master of Orion 3 für 1,49 Euro statt 9,99 Euro.

Die Neuauflage von Master of Orion aus dem Jahr 2016 bekommt ihr ebenso günstiger - für 3,14 Euro statt 20,99 Euro. Das Revenge of Antares Pack dafür ist für 0,98 Euro statt 6,59 Euro zu haben.

Letztlich sind noch Massive Assault und Massive Assault: Phantom Renaissance für jeweils 1,49 Euro statt 9,99 Euro sowie Total Annihilation für 0,74 Euro statt 4,99 Euro erhältlich.