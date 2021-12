Paper Mario kommt nächste Woche zu Nintendo Switch Online

Nach der Einführung des Erweiterungspakets für Nintendo Switch Online kommt nächste Woche der erste neue N64-Titel hinzu.

Ab dem 10. Dezember 2021 ergänzt dann der Klassiker Paper Mario das N64-Angebot bei Nintendos Online-Abo.

Die Macht des Papiers

"Macht euch auf ein urkomisches Abenteuer gefasst, vom tropischen Dschungel des Lavalava-Eilands bis zu den frostigen Höhen von Shiver Mountain, wenn Paper Mario in der Nintendo-64-Bibliothek für Nintendo Switch Online auftaucht", schreibt Nintendo dazu.

"In Paper Mario hat sich seine abscheuliche Bosheit - Bowser selbst - mit dem magischen Sternenstab aus dem Staub gemacht und Peachs Schloss mithilfe von Kammy Koopa in den Himmel gehoben. Wer wird ihn jetzt aufhalten? Es liegt an Mario (und euch!), alle sieben hohen Sterne zu retten, die von Bowsers handverlesenen Schergen bewacht werden. Könnt ihr euch der Situation stellen und ein Ende wie im Bilderbuch schaffen?"

Das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online ging im Oktober an den Start, nicht nur mit einer Reihe von N64-Spielen, auch Sega-Mega-Drive-Titel kamen neu ins Angebot.

Dafür steigt aber auch der Preis, wenn ihr diese jeweiligen Spiele haben möchtet. Im Laufe der Zeit sollen noch eine Reihe weiterer Titel von beiden Plattformen ergänzt werden. Zudem bietet Nintendo auch drahtlose N64- und Mega-Drive-Controller für die Switch zum Kauf an.

Dataminer hatten bereits Hinweise auf verschiedene andere Retro-Spiele gefunden, die noch hinzugefügt werden könnten. Weiterhin gab es Gerüchte darüber, dass künftig auch Game-Boy-Spiele ins Angebot aufgenommen werden.