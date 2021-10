Patch 6 für Baldur's Gate 3 bringt Sorcerer, Grymforge und Combat-Salami

Larians Rollenspiel Baldur's Gate 3 hat sein neuestes Update erhalten. Forging the Arcane heißt es und wird als der "sechste und größte" Patch bezeichnet.

Dementsprechend könnt ihr eine ganze Menge an Neuerungen erwarten, darunter eine neue Klasse, eine neue Region und einiges mehr.

Der Sorcerer als neue Klasse

Der Sorcerer ist die neueste spielbare Klasse. Damit könnt ihr die Kräfte aus eurem Inneren nutzen und neue Zaubersprüche einsetzen. Ihre charakteristische Eigenschaft ist die Metamagie.

Mit dieser könnt ihr einen Zauber mitten im Gefecht anpassen, um zum Beispiel Reichweite oder Dauer zu erhöhen oder zwei Feinde gleichzeitig zu treffen.

Folgende Unterklassen gibt es für den Sorcerer:

Wild Magic: Sorcerer der Wild Magic umarmen das Chaos und den Zufall und nutzen ihre Fähigkeit Tides of Chaos, um die Kräfte des Schicksals zu manipulieren. Damit können sie sich einen Vorteil bei Angriffswürfen, Fähigkeitsprüfungen oder Rettungswürfen verschaffen und so ihre Kräfte im Kampf verstärken. Im Gegenzug kann ein Sorcerer der Wild Magic das Opfer eines möglichen Zufallseffekts werden. So kann er beispielsweise alle um ihn herum in Brand setzen, Teleportation als Bonusaktion erhalten oder einen feindlichen Mephit beschwören.

Draconic Bloodline: Sorcerer der Draconic Bloodline besitzen magische Fähigkeiten, die sie von ihren Drachenvorfahren geerbt haben. Ihre Gesichter sind mit farbigen Schuppen bedeckt und sie verfügen über die Kräfte des Drachens, von dem sie abstammen. Ein Draconic Bloodline Sorcerer, dessen Blut sich mit einem roten Drachen vermischt hat, erhält zusätzliche Vorteile für Feuerzauber, während Drachenvorfahren anderer Farbtypen Fähigkeiten in Bezug auf Säure, Blitz, Kälte und Gift bieten können. Außerdem erhält diese Unterklasse mit jedem Stufenaufstieg einen zusätzlichen Trefferpunkt, was sie zu mächtigen Gegnern macht.

Neue Zaubersprüche und Waffen-Aktionen

Neben verschiedenen neuen Zaubersprüchen, mit denen ihr zum Beispiel die Größe eines Charakters beeinflusst, gibt es auch noch neue Waffen-Aktionen beziehungsweise bis zu drei tödliche Signature Moves.

Mit Heartstopper zerschmettert ihr die Brust eines Gegners und reduziert seine Aktionen, der Weakening Strike nimmt Hände ins Visier und Concussive Smash betäubt einen Gegner.

Das Ziel ist, im Nahkampf mehr Vielfalt und strategische Möglichkeiten zu bieten.

Erkundet die neue Region Grymforge

Mit dem Sorcerer (oder mit wem auch immer) könnt ihr dann die neue Region Grymforge erkunden.

Dabei handelt es sich um eine uralte Festung der Sharraner, die ihr durch das Underdark erreicht. Es erwarten euch neue Questlinien, Zwischensequenzen, Kämpfe und Charaktere - insgesamt "stundenlange neue Inhalte", heißt es.

Bessere Grafik gibt's auch noch

Darüber hinaus spendiert Larian seinem Rollenspiel ein Grafik-Update, das die Grafik "auf die nächste Stufe hebt", sagt das Studio.

"In diesem Update hat Larian Studios die visuelle Tiefe von Faerun erheblich verbessert, indem eine direktionale und volumetrische Beleuchtung implementiert, eine neue Farbabstufung vorgenommen, neue Partikeleffekttechniken sowie Echtzeitwolken, atmosphärische Streuung, volumetrischen Nebel und andere visuelle Verbesserungen eingeführt wurden, die das Spiel besser aussehen lassen als je zuvor."

Alle Infos zum neuen Patch findet ihr in den sehr, sehr umfangreichen Patch Notes. Und dazu zählt auch die Combat-Salami, die euer Charakter ausrüsten kann. Die sorgt für mehr Biss im Kampf.