PlayStation bestätigt neue State of Play für nächste Woche

PlayStation hat eine neue Ausgabe von State of Play angekündigt, die in der kommenden Woche ausgestrahlt werden soll.

Die neue Ausgabe wird am kommenden Mittwoch, den 27. Oktober 2021, um 23 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt, also mal wieder zur besten Sendezeit.

Neuigkeiten zu Spielen

Anschauen könnt ihr euch die neue State of Play dann wie gewohnt auf YouTube und Twitch. Wir melden uns nächste Woche mit Links und einem eingebetteten Video zurück.

"Dieses Mal konzentrieren wir uns auf Neuankündigungen und Aktualisierungen für anstehende Third-Party-Veröffentlichungen, die zu PS5 und PS4 unterwegs sind", heißt es.

"Die Sendung wird ungefähr 20 Minuten dauern und es wird neue Einblicke in zuvor angekündigte Spiele sowie ein paar Enthüllungen von unseren Partnern auf der ganzen Welt geben."

Nähere Informationen dazu, was euch konkret erwartet, gibt es wie üblich aber nicht.

Habt ihr Erwartungen oder Hoffnungen für die neue State of Play? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.