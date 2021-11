PlayStation Direct Store in Deutschland gestartet - die PS5 direkt von Sony kaufen

Sony hat seinen PlayStation Direct Store nun in Deutschland eröffnet, während andere europäische Länder "bald" folgen sollen.

Im PlayStation Direct Store verkauft Sony Interactive Entertainment seine Produkte direkt an interessierte Spieler und Spielerinnen, darunter Konsolen, Accessoires und Spiele.

Mit Verspätung in Deutschland gestartet

In den USA ging der PlayStation Direct Store bereits im Jahr 2019 an den Start, in Europa hat es ein klein wenig länger gedauert.

In naher Zukunft ist mit der Eröffnung weiterer Stores für Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg zu rechnen.

Gibt es die PS5 im PlayStation Direct Store zu kaufen?

Hier gelangt ihr zum deutschen PlayStation Direct Store, wo sich auch Einträge für die PlayStation 5 finden. Die Konsole ist allerdings aktuell nicht verfügbar.

Außerdem findet ihr dort DualSense-Controller, Headset, PS-Plus-Mitgliedschaften, Exklusivspiele und mehr.

Unter anderem könnt ihr euch zum Beispiel die DualSense-Farben Midnight Black und Cosmic Red kaufen, ebenso das jüngst veröffentlichte Pulse 3D Wireless Headset in Midnight Black.

Unklar ist aktuell, wie regelmäßig dort neue PS5-Konsolen angeboten werden. "Unser Ziel ist es, PlayStation-Fans und Schenkenden das Einkaufen von Konsolen, Spielen und Zubehör zu erleichtern", heißt es von Sony dazu.

Trotz der weltweiten Lieferengpässe verkauft sich die PlayStation 5 - wenn sie denn verfügbar ist - sehr gut. Seit dem Launch Ende 2021 wurden bereits mehr als 13 Millionen Exemplare verkauft, zuletzt meldete das Unternehmen ein neues Rekordquartal.

Indes könnte sich die Chip-Knappheit noch bis ins Jahr 2023, wie Intel zuletzt warnte.