PlayStation kauft Bluepoint Games - neues Spiel in Arbeit

Wie Sony beziehungsweise PlayStation am Abend bekannt gab, hat man mit Bluepoint Games ein weiteres Entwicklerstudio übernommen.

In jüngster Vergangenheit hat sich das Team mit den Remakes von Demon's Souls und Shadow of the Colossus einen Namen gemacht, auch an Uncharted: The Nathan Drake Collection arbeitete das Team.

"Mit jedem ihrer Projekte haben Bluepoint die Messlatte für Grafik und Gameplay auf Konsolen höher gelegt und ihr umfangreiches Fachwissen beim Erschaffen von Welten und Charakteren wird zukünftigen PlayStation Studios-Projekten von Vorteil sein", kommentiert Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios.

Das letzte Remake von Bluepoint?

Neue Spiele statt Remakes

In Zukunft möchte Bluepoint aber mehr in Richtung neue Spiele gehen statt Remakes zu entwickeln.

"Für unser nächstes Projekt arbeiten wird gerade an etwas Eigenständigem", sagt Bluepoints Präsident Marcu Thrush gegenüber IGN. "Wir können noch nicht darüber sprechen, aber das ist der nächste Schritt in der Entwicklung für uns."

"Der Übergang von Remasters zu Remakes diente dazu, uns selbst zu testen und uns für den nächsten Schritt noch mehr anzustrengen", merkt er an.

Details zum neuen Projekt liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

"Wir wollen Grenzen ausreizen oder gar sprengen, gleichzeitig so hochwertige Spiele wie möglich erschaffen und vor allem Spaß dabei haben", schreibt Thrush im PlayStation Blog. "Der Fokus auf unsere Unternehmenskultur war entscheidend für unseren Erfolg und wir freuen uns, dass die PlayStation Studios unsere Überzeugungen und Visionen teilen."