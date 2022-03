PlayStation kündigt neue State of Play für den 9. März an

Für Mittwoch, dem 9. März 2022, um 23 Uhr hat PlayStation eine neue Ausgabe seines Formats State of Play angekündigt.

Die Präsentation wird rund 20 Minuten andauern und verspricht First Looks und Updates für PS5- und PS4-Spiele.

Der Fokus liegt dabei nach Angaben von PlayStation primär auf Spielen, die von japanischen Publishern kommen.

Ihr könnt die Ausgabe wie üblich über die offiziellen Kanäle auf Twitch und YouTube verfolgen.

State of Play returns Wednesday, March 9.



Tune in at 10 PM GMT for about 20 minutes of PS4 & PS5 first looks and updates, with a special focus on games coming from our Japan publishers. Full details: https://t.co/v3uXDcIgo3 pic.twitter.com/ZfI517DyvX — PlayStation UK (@PlayStationUK) March 8, 2022

Womit ihr allerdings nicht rechnen solltet, ist PlayStation VR2. Laut PlayStation erwarten euch dazu keinerlei Updates, weder in Bezug auf Hardware noch auf Spiele.

Und obwohl der Fokus primär auf japanischen Publishern liegt, sind auch andere Unternehmen aus der ganzen Welt vertreten.