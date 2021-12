PlayStation Plus Spiele für Januar 2022 bestätigt - Mit diesen drei Games geht's ins neue Jahr

PlayStation hat die neuen PlayStation-Plus-Spiele für den Januar 2022 bestätigt.

Mit drei neuen Spielen startet ihr demnach ins neue Jahr, verfügbar sind sie ab dem 4. Januar 2022.

Was sind die PS-Plus-Spiele im Januar 2022?

Zum einen hätten wir Persona 5 Strikers (PlayStation 4), in dem die Phantomdiebe die Korruption zurückschlagen, die sich in Japans Städten ausbreitet. Gleichzeitig zeigt sich bei einem Sommerurlaub mit guten Freunden überraschend eine verzerrte Realität.

In Titel Nummer zwei geht es rasanter zur Sache. Codemasters' Rennspiel Dirt 5 (PlayStation 5, PlayStation 4) hat eine ganze Menge Renn-Events zu bieten und dürfte euch somit eine Weile beschäftigen.

Indes kommt Deep Rock Galactic direkt zum Launch der PlayStation-Versionen (PS5, PS4) zu PlayStation Plus.

In dem Sci-Fi-Shooter seid ihr mit Zwergen in zu 100 Prozent zerstörbaren Umgebungen in prozedural generierten Höhlen unterwegs und bekommt es dort unter anderem mit Horden an Aliens zu tun. Bis zu vier Spieler und Spielerinnen können sich in dieses Abenteuer stürzen.

Bis zum 4. Januar 2022 habt ihr indes noch die Möglichkeit, euch die Dezember-Spiele von PlayStation Plus zu sichern.

Dabei handelt es sich um die Challenger Edition von Godfall sowie um Lego DC Super-Villains und Mortal Shell.