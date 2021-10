PlayStation verlost eine PS5 bei seinem neuen Community-Event "Erobert den Thron"

"Erobert den Thron" ist ein brandneues Community-Event von PlayStation und gibt euch die Gelegenheit, mit ein wenig Glück eine PlayStation 5 zu gewinnen.

Das Event besteht dabei aus mehreren Phasen, der Startschuss fällt am 2. November 2021.

Drei Phasen, drei Zeiträume

Das Ziel einer jeden Phase besteht darin, Punkte durch festgelegte Aktivitäten zu sammeln und ein Community-Ziel zu erreichen. Punkte bekommt ihr zum Beispiel für das Spielen von PS5- und PS4-Spielen für mindestens eine Stunde, indem ihr Screenshots und Bildern mit PSN-Freunden oder auf sozialen Medien teilt und durch das Freischalten von Trophäen.

Los geht es mit der ersten Phase am 2. November 2021, die nachfolgenden Phasen starten dann, sobald die jeweils vorherige beendet wurde. Teil eins der gesamten Aktion endet wiederum spätestens am 17. November 2021 um 7:59 Uhr oder sobald die Community alle drei Phasen erfolgreich abgeschlossen hat.

Als Belohnung gibt's in diesem Schritt exklusive PSN-Avatare und ein dynamisches PS4-Theme.

Weiter geht's mit Fragen

Am 17. November 2021 um 19 Uhr beginnt dann auf der Aktionswebseite eine Fragerunde, die bis zum 19. November 2021 um 8:59 Uhr läuft.

Dabei werden euch drei Fragen gestellt, mit denen ihr dann an einer Verlosung teilnehmt. Hier könnt ihr als Hauptpreis eine PlayStation 5 gewinnen. Als zweiten Preis gibt's ein "Königs-Ringset mit PlayStation-Shapes" und als dritten Preis ein Pulse-3D-Wireless-Headset mitsamt PlayStation-Store-Guthaben.

"Spieler können sich auf der Aktionswebseite ab sofort bis zum 2. November 2021, 07:59 MEZ, für alle drei Phasen und die Fragerunde der Erobert-den-Thron-Aktion registrieren", heißt es. "Danach ist die Anmeldung zwar noch möglich, aber nur für noch nicht angefangene Phasen gültig. Teilnehmer müssen unter anderem ein gültiges Konto im PlayStation Network (PSN) besitzen, volljährig sein und ihren Wohnsitz in einem der teilnehmenden Länder (u. a. Deutschland, Österreich und Schweiz) haben."