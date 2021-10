PlayStation verschenkt ab November drei PSVR-Spiele

PlayStation feiert den fünften Geburtstag von PlayStation VR, das am 13. Oktober 2016 auf den Markt kam.

Und hier wird nicht etwa PlayStation beschenkt, nein, ihr erhaltet anlässlich dessen die Geschenke.

Kostenlose VR-Spiele

Wie das Unternehmen heute auf dem PlayStation Blog mitteilte, wird man ab November drei PlayStation-VR-Spiele verschenken.

Welche das im Detail sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass ihr ein PlayStation-Plus-Abonnement braucht, um diese Geschenke zu bekommen.

Und auch in Zukunft setzt PlayStation auf die Virtual Reality. Für die PlayStation 5 ist derzeit ein Next-Gen-VR-Headset in Arbeit, wie das Unternehmen Anfang des Jahres bestätigt hat.

Wann damit zu rechnen ist, wissen wir noch nicht. Fest steht allerdings, dass es in diesem Jahr nicht mehr erscheinen wird.

Was sind die meistgespielten PSVR-Spiele?

Und natürlich wäre es kein Geburtstag, ohne dass PlayStation nicht auch ein paar Statistiken nennen würde. Hier geht es konkret um die meistgespielten PSVR-Titel.

Weltweit sind das demnach Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls 5: Skyrim VR und Resident Evil 7 Biohazard.

Darüber hinaus nennt man noch regionale Statistiken zu den beliebtesten Spielen, die wie folgt aussehen: