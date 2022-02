Pokémon Bank wird ab 2023 kostenlos nutzbar

Ab 2023 wird Pokémon Bank auf dem 3DS kostenlos nutzbar sein.

Damit reagiert The Pokémon Company auf die Einstellung des Supports für den eShop auf Wii U und 3DS.

Künftig ohne Gebühr

Der gesamte Service von Pokèmon Bank wird dann komplett kostenlos. Bisher war es nötig, eine Gebühr dafür zu bezahlen.

Wer sich Pokémon Bank vor Ende März 2023 herunterlädt, sollte also in der Lage sein, den Dienst kostenlos verwenden zu können, wenn der eShop auf dem 3DS seine Pforten schließt.

Serebii Update: Pokémon Bank is to become free to use when the Nintendo 3DS eShop goes offline in March 2023 https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/lUznDSKfWc — Serebii.net (@SerebiiNet) February 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Pokémon Bank startete ursprünglich im Jahr 2014 als kostenpflichtiger Service auf dem 3DS und wurde im Jahr 2020 durch Pokémon Home auf der Nintendo Switch ersetzt.

Habt ihr Pokémon Bank auf eurem 3DS genutzt, beziehungsweise tut ihr das weiterhin?

Heute hatte Nintendo angekündigt, dass ab März 2023 keine Käufe mehr in den eShops auf Wii U und 3DS möglich sind.

Bereits gekaufte Inhalte lassen sich aber ebenso wie Software-Updates weiterhin herunterladen, auch Online-Spiele sind nach wie vor möglich.