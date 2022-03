Pokémon Go: Aloha-Jahreszeit - Das müsst ihr wissen!

Pokémon Go begibt sich mit der neuen Alola-Jahreszeit im Spiel in Richtung Frühling.

Im Zuge dessen gibt es ein paar Änderungen im Spiel, neue Pokémon tauchen auf und so weiter. Was euch erwartet, zeigt euch unser Guide.

Alles über die Alola-Jahreszeit in Pokémon Go:

Wann startet und endet die Alola-Jahreszeit in Pokémon Go? Die Alola-Jahreszeit in Pokémon Go läuft wie üblich drei Monate lang. Sie startet am 1. März 2022 um 10 Uhr Ortszeit und endet schließlich am 1. Juni 2022 um 10 Uhr Ortszeit.

Welche Pokémon tauchen in der Alola-Jahreszeit häufiger in Pokémon Go auf? Je nach Lebensraum tauchen in der Alola-Jahreszeit unterschiedliche Pokémon verstärkt in Pokémon Go auf. In diesem Zeitraum sind das folgende: Städte: Alola-Rattfratz, Alola-Mauzi, Magnetilo, Alola-Sleima, Blitza, Makuhita, Picochilla und mehr

Wälder: Paras, Owei, Griffel, Tannza, Frizelbliz, Geronimatz, Mangunior und mehr

Gebirge: Tragosso, Alola-Digda, Alola-Kleinstein, Flamara, Puppance, Golbit, Flapteryx und mehr

Strände und Gewässer: Alola-Kokowei, Sterndu, Dratini, Aquana, Galapaflos, Quabbel, Krebscorps und mehr

Nordhalbkugel: Loturzel, Kindwurm, Serpifeu, Floink, Ottaro, Tarnpignon, Sesokitz (Frühlingsform) und mehr

Südhalbkugel: Nincada, Tanhel, Strawickl, Igamaro, Fynx, Froxy, Sesokitz (Herbstform) und mehr Aus Eiern schlüpfen folgende Pokémon: 2-km-Eier: Mangunior, Peppeck, Igamaro, Fynx, Froxy, Tragosso, Owei und mehr

5-km-Eier: Bauz, Flamiau, Robball, Rabauz, Panzaeron, Mobei, Mantirps und mehr

10-km-Eier: Wuffels, Miniras, Mamolida, Lin-Fu, Milza, eF-eM, Psiau und mehr

5-km-Eier (mit Abenteuer-Sync bekommen): Paragoni, Mampfaxo, Wonneira, Schilterus, Dedenne, Koknodon und mehr

10-km-Eier (mit Abenteuer-Sync bekommen): Dratini, Riolu, Kindwurm, Tanhel, Kapuno, Viscora und mehr