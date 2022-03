Pokémon Go: Aprilscherz-Event 2022 - So löst ihr die neue Forschung!

Zum Start in den April gibt's in Pokémon Go ein kleines Aprilscherz-Event. Erwartet hier keine neuen Pokémon, aber eine kleine, neue Spezialforschung bekommt ihr!

Alles über das Aprilscherz-Event in Pokémon Go:

Wann startet und endet das Aprilscherz-Event in Pokémon Go? Das Aprilscherz-Event ist eine relativ kurze Sache. Es startet am Freitag, dem 1. April 2022, um 0 Uhr Ortszeit. Es endet dann auch schon wieder am selben Tag, nämlich um 23:59 Uhr Ortszeit.