Pokémon Go: Arlo besiegen - beste Konter (Dezember 2021)

Arlo ist einer der Rocket-Bosse in Pokémon Go. Auch ihn müsst ihr besiegen, bevor ihr es mit Giovanni aufnehmen dürft. Und wie die anderen beiden Rocket-Bosse macht er euch das Leben im Kampf nicht einfach, wenn ihr nicht darauf vorbereitet seid.

Wie ihr Arlo in Pokémon Go besiegt:

Genau das solltet ihr also tun, wenn ihr an den Punkt gelangt, an den ihr zwingend gegen Rocket-Boss Arlo kämpfen müsst. Bereitet euch darauf vor und lest am besten unseren Guide!

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wie finde ich Arlo in Pokémon Go? Wer Arlo in Pokémon Go finden möchte, braucht zuerst ein Rocket-Radar. Das stellt ihr aus sechs mysteriösen Komponenten her, ihr erhalten sie nach dem Kampf gegen Rocket-Rüpel. Wer einmal ein Rocket-Radar bekommen hat, kann ihr es anschließend auch für 200 Coins im Shop kaufen.