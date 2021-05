Pokémon Go: Begrenzte Forschung mit Marill - so löst ihr alle Aufgaben!

Marill rückt im Rahmen einer begrenzten Forschung in Pokémon Go in den Mittelpunkt des Geschehens!

Was ihr dafür tun müsst? Wir haben die Lösung für euch!

Was ihr über die begrenzte Forschung mit Marill in Pokémon Go wissen müsst:

Wann findet die begrenzte Forschung mit Marill in Pokémon Go statt? Eigentlich war die begrenzte Forschung mit Marill für Sonntag, den 9. Mai 2021, von 8 bis 22 Uhr geplant. Es scheint aber, dass sie heute (Freitag, 7. Mai), zu früh gestartet ist. Auf jeden Fall könnt ihr sie ab sofort absolvieren. Und es scheint, als würde es nun bis Sonntagabend laufen.Update (7. Mai 2021, 10:35 Uhr): Niantic scheint die Forschung jetzt wieder abgeschaltet zu haben. Sie läuft dann vermutlich wie geplant am Sonntag.

Pokémon Go: Was muss ich für die begrenzte Forschung mit Marill tun? Insgesamt umfasst die begrenzte Forschung mit Marill 20 Schritte! Sie ähnelt den vorherigen Forschungs-Event und belohnt euch vor allem mit Begegnungen: Nachfolgend mehr dazu: Begrenzte Forschung mit Marill (1/20) Verschicke 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 2 gute Würfe - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 10 Pokebälle, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (2/20) Verschicke 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 2 gute Würfe - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 15 Sananabeeren, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (3/20) Verwende 3 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 2 gute Würfe - Begegnung mit Marill

Belohnungen: Begegnung mit Marill, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (4/20) Lande 2 großartige Würfe - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Verschicke 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Belohnungen: Begegnung mit Marill, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (5/20) Lande 3 großartige Würfe - Begegnung mit Marill

Fange 3 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 3 Curveball-Würfe - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 15 Nanabbeeren, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (6/20) Verwende 3 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 2 Curveball-Würfe hintereinander - Begegnung mit Marill

Belohnungen: Begegnung mit Marill, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (7/20) Lande 2 gute Curveball-Würfe - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Verschicke 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 10 Merill-Bonbons, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (8/20) Lande 2 gute Würfe hintereinander - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Verschicke 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 15 Himmihbeeren, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (9/20) Verwende 3 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 2 Curveball-Würfe hintereinander - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 10 Merill-Bonbons, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (10/20) Lande 2 großartige Würfe hintereinander - Begegnung mit Marill

Fange 3 Pokémon - Begegnung mit Marill

Entwickle 1 Pokémon vom Typ Fee - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 15 Hyperbälle, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (11/20) Verschicke 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 2 gute Würfe - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 10 Pokébälle, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (12/20) Verschicke 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 2 gute Würfe - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 15 Sananabeeren, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (13/20) Verwende 3 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 2 gute Würfe - Begegnung mit Marill

Belohnungen: Begegnung mit Marill, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (14/20) Lande 2 großartige Würfe - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Verschicke 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Belohnungen: Begegnung mit Marill, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (15/20) Lande 3 großartige Würfe - Begegnung mit Marill

Fange 3 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 3 Curveball-Würfe - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 15 Nanabbeeren, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (16/20) Verwende 3 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 2 Curveball-Würfe hintereinander - Begegnung mit Marill

Belohnungen: Begegnung mit Marill, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (17/20) Lande 2 gute Curveball-Würfe - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Verschicke 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 10 Marill-Bonbons, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (18/20) Lande 2 gute Würfe hintereinander - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Verschicke 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 15 Himmihbeeren, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (19/20) Verwende 3 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon - Begegnung mit Marill

Fange 2 Pokémon - Begegnung mit Marill

Lande 2 Curveball-Würfe hintereinander - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 10 Merill-Bonbons, 500 Sternenstaub, 1.000 EP Begrenzte Forschung mit Marill (20/20) Lande 2 großartige Würfe hintereinander - Begegnung mit Marill

Fange 3 Pokémon - Begegnung mit Marill

Entwickle 1 Pokémon vom Typ Fee - Begegnung mit Marill

Belohnungen: 15 Hyperbälle, 500 Sternenstaub, 1.000 EP