Pokémon Go: Berge von Macht - So löst ihr die Event-Forschung

Berge von Macht ist das erste neue Event in Pokémon Go im Jahr 2022. Dabei geht es vor allem um Gestein- und Stahl-Pokémon und um den nächsten Schritt auf der Reise durch die Jahreszeit der Herkunft.

Alles über Berge von Macht in Pokémon Go:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wann startet und endet Berge von Macht in Pokémon Go? Das Event Berge von Macht beginnt in Pokémon Go am Freitag, dem 7. Januar 2022, um 10 Uhr. Ihr habt ein paar Tage Zeit, um daran teilzunehmen, das Ende ist für Donnerstag, dem 13. Januar 2022, um 20 Uhr vorgesehen.