Pokémon Go: Bidiza Tag - So löst ihr die Forschung

Der aktuelle Bidiza-Wahn in Pokémon Go findet mit dem Bidiza-Tag seinen Höhepunkt. Heute seht ihr das Pokémon wahrlich überall und es gibt sogar eine Forschung dazu.

Was ihr über den Bidiza Tag in Pokémon Go wissen solltet:

Wann findet der Bidiza Tag in Pokémon Go statt? Wie der Name schon andeutet, findet der Bidiza Tag in Pokémon Go nur an einem einzigen Tag statt. Es ist der Höhepunkt des aktuellen Bidiza-Events und findet am Donnerstag, den 1. Juli 2021, von 10 bis 20 Uhr statt.

Was passiert an diesem Tag? Zum einen gelten alle Besonderheiten der Bidiza Übernahme und werden an diesem Tag verfügbar sein. Darüber hinaus ist die Rede davon, dass in der Wildnis unglaublich viele Bidiza erscheinen. Ebenso taucht das Pokémon in Raids der Stufen 1, 2 und auch 3 auf. Mega-Raids finden in dem Zeitraum nicht statt. Fangt ihr an Bidiza an diesem Tag, kennt es die Attacke Kraftkoloss, mithilfe einer Lade-TM könnt ihr ihm aber auch Eisstrahl, Spukball oder Donnerblitz beibringen. Nach dem Event lassen sich dem Pokémon diese Attacken nur noch mit einer Elite-Lade-TM beibringen. Weiterhin setzen Team-Go-Rocket-Rüpel häufiger Crypto-Bidiza im Kampf an, während in der Kampfliga der Bidiza-Cup stattfindet, bei dem ihr nur dieses Pokémon einsetzen könnt. Die anderen Ligen und Cups finden währenddessen weiterhin statt. Zu guter Letzt gibt's an diesem Tag noch die vierfache Menge an Fang-EP. Es ist überall!