Pokémon Go: Bonusstunde am 4. März 2021 - Go-Rocket-Stunde

Die Bonusstunde ist ein brandneues Event in Pokémon Go, das von Niantic im März getestet wird. Erwartet euch davon kein neues, großes Mega-Event, mehr was Kleines für zwischendurch!

Was ihr über die Bonusstunden im März in Pokémon Go wissen müsst:

Welche Bonusstunden gibt es diesen Monat und was sind die Termine? Bonusstunden finden wöchentlich und immer am gleichen Tag statt. Das hier ist das aktuelle Programm: Pokémon Go: Bonusstunden im März 2021: Donnerstag, 4. März 2021 - 18 bis 19 Uhr Ortszeit

- 18 bis 19 Uhr Ortszeit Donnerstag, 11. März 2021 - 18 bis 19 Uhr Ortszeit

- 18 bis 19 Uhr Ortszeit Donnerstag, 18. März 2021 - 18 bis 19 Uhr Ortszeit Nachfolgend lest ihr, welche Boni euch an diesen Tagen jeweils erwarten: Donnerstag, 4. März 2021 - Go-Rocket-Stunde: Team-Go-Rocket-Ballons erscheinen häufiger

Donnerstag, 11. März 2021 - Mega-Bonusstunde (Bonbons): Ihr bekommt mehr Bonbons, wenn ihr Pokémon fangt, die den gleichen Typ wie ein aktives Mega-Pokémon haben

Donnerstag, 18. März 2021 - Mega-Raid-Stunde: Es finden häufiger Mega-Raids statt

Wie funktioniert die Bonusstunde? Die Bonusstunde ähnelt ein wenig der Rampenlichtstunde und der Raidstunde. Das sind beides Mini-Events, die regelmäßig jede Woche Dienstags und Mittwochs zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Niantic hat die ersten Tests der Bonusstunde nun für Donnerstags angesetzt, sie finden jeweils ab 18 Uhr Ortszeit statt. Jede Woche gibt es dann einen anderen Bonus, der euch -mal mehr, mal weniger - nützlich sein könnte!