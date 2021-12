Pokémon Go: Cliff besiegen - Die besten Konter (Dezember 2021)

Cliff ist einer der insgesamt drei Team-Rocket-Anführer in Pokémon Go. Ihr müsst auch ihn bezwingen, wenn ihr es mit Giovanni aufnehmen möchtet.

Steht ihr also vor der Aufgabe, Cliff zu besiegen, verraten wir euch auf dieser Seite, mit welchen Pokémon Go ihr im Kampf gegen ihn besteht.

Wie ihr Cliff in Pokémon Go besiegt:

Wie finde ich Cliff in Pokémon Go? Um Cliff aufzuspüren, braucht ihr ein Rocket-Radar. Dazu sammelt ihr sechs mysteriöse Komponenten, die ihr beim Kampf gegen Rocket-Rüpel als Belohnung erhaltet. Habt ihr einmal ein Rocket-Radar bekommen, könnt ihr es auch für 200 Coins im Shop kaufen.