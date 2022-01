Pokémon Go: Community Day Classic mit Bisasam am 22. Januar

Der Community Day Classic ist ein brandneues Event in Pokémon Go. Wie ihr euch bei dem Namen schon denken könnt, ist es im Grunde eine Wiederholung eines früheren Community Days.

Eine gute Gelegenheit für alle, die damals bei der Einführung noch nicht dabei waren oder nach vielen Exemplaren des jeweiligen Pokémon suchen. Und natürlich steigen die Chancen, ein schillerndes Exemplar zu finden.

Was ihr zum Community Day Classic mit Bisasam in Pokémon Go wissen müsst:

Wann findet der Community Day Classic mit Bisasam in Pokémon Go statt? Der Community Day Classic mit Bisasam findet am Samstag, dem 22. Januar, 2022 statt. Der Event-Zeitraum erstreckt sich von 14 bis 17 Uhr Ortszeit. Wenn ihr Bisasam während des Events (und bis zu zwei Stunden nach Ende) zu einem Bisaflor entwickelt, kann es die Attacke Flora-Statue lernen. Während des Events gibt es außerdem dreifache Fang-EP, während Lockmodule und Rauch drei Stunden lang laufen. Außerdem solltet ihr ein paar Schnappschüsse machen, um weitere Bisasam anzulocken. Im In-Game-Shop wird auch hierfür eine passende Mini-Spezialforschung erhältlich sein, außerdem könnt ihr euch eine kostenlose Box mit 30 Hyperbällen sichern oder eine Community-Day-Box mit 50 Hyperbällen, 5 Glückseiern, 5 Sternenstücken und einer Top-Lade-TM für 1.280 Münzen sichern. Der Community Day Classic im Januar 2022.