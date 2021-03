Pokémon Go Dartiri Community Day - Forschung gelöst und was ihr noch wissen solltet

Dartiri fliegt im März in Pokémon Go ins Rampenlicht und steht mit seinem eigenen Community Day im Mittelpunkt des Geschehens.

Was ihr über den Dartiri Community Day in Pokémon Go wissen solltet:

Wann findet der Dartiri Community Day in Pokémon Go statt? Der März steht im Zeichen von Dartiri, oder zumindest ein Tag dieses Monats, denn der Community Day im März konzentriert sich auf das Rotkehlchen-Pokémon. Der Community Day mit Dartiri findet am Samstag, den 6. März 2021, von 11 bis 17 Uhr statt. Dartiri, Dartignis und Fiaro in schillernder Form.

Lohnt sich der Dartiri Community Day in Pokémon Go? Dartiri ist - im Vergleich zu anderen Pokémon - noch relativ neu in Pokémon Go dabei. Daher stellt der Community Day eine gute Gelegenheit dar, viele Exemplare des Rotkehlchen-Pokémon zu fangen und zu hoffen, dass sich darunter ein paar gute Exemplare befinden. Dartiri taucht zum einen häufiger in der Wildnis auf, während Lockmodule oder Rauch das Pokémon ebenso anziehen. Und macht ein paar Schnappschüssen, wenn ihr ein paar mehr wollt. Wie jeder Community Day hilft euch auch dieser dabei, eure Bonbons für Dartiri aufzustocken, ein paar XL-Bonbons könnten euch dabei ebenso in die Hände fallen. Interessant ist vor allem auch das Debüt des schillernden Dartiri, was den Community Day zu einem interessanten Tag für Shiny-Jäger macht. Entwickelt ihr Dartiris Entwicklung Dartignis bis spätestens 19 Uhr zu Fiaro weiter, lernt dieses die exklusive Attacke "Einäschern". Weitere Boni: Am Community Day bekommt ihr dreifache Fang-EP und darüber hinaus läuft erneut der Rauch drei Stunden lang. Der In-Game-Shop hat indes eine spezielle Community-Day-Box für 1.280 Pokémünzen zu bieten. Darin findet ihr 50 Hyperbälle, 5 Glücks-Eier, einen Knursp sowie eine Top-Sofort-TM.