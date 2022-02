Pokémon Go: Deoxys besiegen - Die besten Konter und Attacken

Deoxys ist ein Mysteriöses Pokémon, das ihr immer mal wieder in Raids in Pokémon Go antreffen könnt.

Ihr findet das DNS-Pokémon dabei ausschließlich in Fünf-Sterne-Raids. Um es zu besiegen, braucht ihr also Unterstützung durch andere Trainer und Trainerinnen. Dabei habt ihr die Chance, ein schillerndes Deoxys zu fangen!

Was ihr über Deoxys in Pokémon Go wissen solltet:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wie besiege ich Deoxys in Pokémon Go? Diese Konter und Infos zu den Schwächen helfen euch dabei, Deoxys in Pokémon Go zu besiegen und zu fangen: Deoxys (Normalform) Deoxys (Normalform) Typ: Psycho

Psycho Deoxys (Normalform) ist schwach gegen: Unlicht, Geist und Käfer

Unlicht, Geist und Käfer Deoxys (Normalform) Konter:

Darkrai mit Standpauke und Finsteraura



Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball



Skelabra mit Bürde und Spukball



Hoopa (Entfesselt) mit Erstauner und Finsteraura



Hoopa mit Erstauner und Spukball



Trikephalo mit Biss und Finsteraura



Yveltal mit Standpauke und Finsteraura



Despotar mit Biss und Knirscher



Mega Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Mega Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer



Mega Absol mit Standpauke und Finsteraura



Crypto Despotar mit Biss und Knirscher



Crypto Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer



Crypto Mewtu mit Psychoklinge und Spukball



Crypto Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere



Crypto Traunmagil mit Bürde und Spukball Shiny Deoxys von links nach rechts: Normalform, Angriffsform, Initiativeform, Verteidigungsform.

Wie viele WP hat Deoxys in Pokémon Go? Jede der vier Deoxys-Formen hat andere WP-Werte und unterschiedliche Attacken. Deoxys Normalform WP beim Fangen - 1.717 bis 1.806

- 1.717 bis 1.806 WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Windig) - 2.146 bis 2.257 Deoxys Angriffsform WP beim Fangen - 1.372 bis 1.474

- 1.372 bis 1.474 WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Windig) - 1.716 bis 1.842 Deoxys Verteidigungsform WP beim Fangen - 1.228 bis 1.299

- 1.228 bis 1.299 WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Windig) - 1.535 bis 1.624 Deoxys Initiativeform WP beim Fangen - 1.568 bis 1.645

- 1.568 bis 1.645 WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Windig) - 1960 to 2056

Wie unterscheiden sich die Formen von Deoxys in Pokémon Go voneinander? Deoxys gibt es in vier verschiedenen Formen: Normalform, Angriffsform, Initiativeform und Verteidigungsform. Und jede Form verfügt über individuelle Werte. Bei der Verteidigungsform liegt der Fokus natürlich auf der Verteidigung, bei de Angriffsform auf dem Angriff. Die Initiativeform liegt im Grunde dazwischen, der Angriffswert ist aber leicht höher als der Verteidigungswert. Und die normale Form hat ebenfalls einen guten Angriffs- sowie einen niedrigen Verteidigungswert, allerdings ist Letzterer nicht so niedrig wie bei der Angriffsform. Der KP-Wert ist bei allen gleich. Hier sind die maximalen WP-Werte und Angaben zu den einzelnen Stats der Formen: Normalform: 3.160 Max-WP, 345 Angriff, 115 Verteidigung, 137 KP

3.160 Max-WP, 345 Angriff, 115 Verteidigung, 137 KP Angriffsform: 2.580 Max-WP, 414 Angriff, 46 Verteidigung, 137 KP

2.580 Max-WP, 414 Angriff, 46 Verteidigung, 137 KP Verteidigungsform: 2.274 Max-WP, 144 Angriff, 330 Verteidigung, 137 KP

2.274 Max-WP, 144 Angriff, 330 Verteidigung, 137 KP Initiativeform: 2.879 Max-WP, 230 Angriff, 218 Verteidigung, 137 KP Von links nach rechts: Normalform, Angriffsform, Initiativeform, Verteidigungsform.