Pokémon Go Dialga besiegen - das sind die besten Konter

Dialga gehört in Pokémon Go ebenfalls zu den legendären Pokémon und in unregelmäßigen Abständen bekommt ihr die Gelegenheit, es in Fünf-Sterne-Raids zu bekämpfen und zu fangen.

Und wer ein wenig Glück hat, kann dabei auch ein schillerndes Dialga in die Hände bekommen!

Was ihr wissen müsst, um Dialga in Pokémon Go zu besiegen:

Dialga in Pokémon Go effektiv bekämpfen Hier ist eine Liste mit Kontern für Dialga, die euch dabei helfen, das Pokémon zu eurem Pokédex hinzuzufügen: Dialga Typ: Stahl, Drache

Stahl, Drache Dialga ist schwach gegen: Kampf, Boden

Kampf, Boden Dialga Konter:

Lucario mit Konter und Aurasphäre



Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag



Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer



Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben



Machomei mit Konter und Wuchtschlag



Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben



Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte



Hariyama mit Konter und Wuchtschlag



Mega-Schlapor mit Fußkick und Fokusstoß



Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball



Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag



Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag



Crypto-Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze



Crypto-Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben



Crypto-Quappo mit Zertrümmerer und Wuchtschlag

Weitere Anmerkungen zu Dialga: Dialgas Schwäche gegen die Typen Boden und Kampf sollte euch im Normalfall eine gute Auswahl an Kontern ermöglichen. Dialga in der schillernden Form.

Welche WP-Werte hat Dialga in Pokémon Go? Achtet beim Kampf auf diese WP-Werte von Dialga: Raid-Boss-WP - 53.394

- 53.394 Maximale WP beim Fangen von Dialga - 2.307

- 2.307 Maximale WP beim Fangen von Dialga mit Wetterverstärkung (Schnee, Windig) - 2.884

Welche Attacken hat Dialga? Dialga kann eine Reihe verschiedener Sofort- und Lade-Attacken in Pokémon Go beherrschen: Mögliche Sofort-Attacken: Metallklaue (Stahl)

Feuerodem (Drache) Mögliche Lade-Attacken : Draco Meteor (Drache)

Eisenschädel (Stahl)

Donner (Elektro)