Pokémon Go Kyurem besiegen - Die besten Konter

Kyurem zählt zu den vielen legendären Pokémon, die ihr in Pokémon Go fangen könnt. Neben Reshiram und Zekrom gehört es zum Tao-Trio und ist in Fünf-Sterns-Raids zu fangen.

Um es für euren Pokédex zu fangen, braucht ihr also Unterstützung durch andere Trainer. Und diese Tipps helfen euch dabei...

Alles über Kyurem in Pokémon Go:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wie bekämpfe ich Kyurem in Pokémon Go? Hier sind die Schwächen von Kyurem in Pokémon Go und mit welchen Kontern ihr diese am besten ausnutzt: Kyurem Typ: Drache und Eis

Drache und Eis Kyurem ist schwach gegen: Drache, Fee, Kampf, Gestein und Stahl

Drache, Fee, Kampf, Gestein und Stahl Kyurem Konter:

Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Terrakium mit Katapult und Sanctoklinge



Lucario mit Konter und Aurasphäre



Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag



Dialga mit Metallklaue und Draco Meteor



Rihornior mit Katapult und Felswerfer



Machomei mit Konter und Wuchtschlag



Zacian mit Metallklaue und Knuddler



Mega Garados mit Drachenrute und Wutanfall



Mega Glurak Y mit Feuerodem und Drachenklaue



Mega Schlapor mit Fußkick und Fokusstoß



Crypto Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Crypto Machomei mit Konter und Wuchtschlag



Crypto Hariyama mit Konter und Wuchtschlag



Crypto Despotar mit Katapult und Steinkante



Crypto Guardevoir mit Charme und Zauberschein

Weitere Anmerkungen zu Kyurem: Bei Kyurem bietet sich eine Vielzahl an Kontern an, es empfiehlt sich aber, vorrangig auf den Typ Stahl zu setzen, da Kyurems Typen (Drache und Eis) beide dagegen anfällig sind.

Welche WP-Werte hat Kyurem in Pokémon Go? Kyurem hat in Pokémon Go die folgenden WP-Werte im Kampf und beim Fangen: Raid-Boss-WP - 43.478 WP

43.478 WP WP beim Fangen von Kyurem - 1.957 bis 2.042 WP

1.957 bis 2.042 WP WP beim Fangen von Kyurem mit Wetterboost (Windig und Schnee) - 2.446 bis 2.553 KP