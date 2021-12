Pokémon Go: Drachenstiegenabstieg - So fangt ihr Shardrago

Der Drachenstiegenabstieg ist ein brandneues Event in Pokémon Go und wie der Name bereits andeutet, dreht sich dabei alles um Drachen-Pokémon. Und auch ein neues Pokémon gibt anlässlich dessen sein Debüt im Spiel.

Alles über den Drachenstiegenabstieg in Pokémon Go:

Wann startet und endet der Drachenstiegenabstieg in Pokémon Go? Das Drachenstiegenabstieg-Event in Pokémon Go startet am Dienstag, dem 7. Dezember 2021, um 10 Uhr. Es endet wiederum zum Ende der Woche am Sonntag, dem 12. Dezember 2021, um 20 Uhr.

Welche Pokémon kann ich beim Drachenstiegenabstieg in Pokémon Go fangen? Wie erwähnt gibt es ein neues Pokémon während des Events zu fangen: Shardrago. Mit ein wenig Glück könnt ihr euch auch direkt ein schillerndes Exemplar sichern. Ihr begegnet ihm in Raids und in Feldforschungsaufgaben. Folgende Pokémon tauchen indes häufiger in der Wildnis auf: Vulpix, Jurob, Dratini, Voltilamm, Sniebel, Knacklion, Elezeba, Flampion, Dragonir, Vibrava und Kapuno. In Stufe-1-Raids könnt ihr gegen Zapplardin, Lichtel, Petznief, Golbit und Kapuno antreten, in Stufe-3-Raids gegen Elektek, Magmar, Lapras, Dragoran und Shardrago. In Raids der Stufe 5 warten weiterhin Reshiram und Zekrom auf euch, in Mega-Raids bekommt ihr es mit Mega-Stahlos zu tun. Passend dazu gibt's im In-Game-Shop ein spezielles Bundle mit 3 Fern-Raid-Pässen für 175 Pokémünzen. Exklusive Feldforschungen während des Drachenstiegenabstieg-Events in Pokémon Go Lande 3 gute Curveball-Würfe hintereinander - Begegnung mit Dratini

Gewinne 1 Raid - Begegnung mit Kapuno

Gewinne 1 Raid in weniger als 60 Sekunden - Begegnung mit Sniebel

Gewinne 3 Raids - Begegnung mit Shardrago