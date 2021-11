Pokémon Go: Ed Sheeran tritt im Spiel auf, präsentiert mehrere Songs in einem Video

Um sein neues Album zu promoten, macht Ed Sheeran einen Abstecher in die Welt von Pokémon Go.

Im Zuge dessen erwartet euch zur Veröffentlichung seines neuen Albums "=" (Equals) ein kleines Konzert im Spiel.

Eine Reihe von Songs im Video

Vom 22. November 2021 um 20 Uhr bis zum 30. November 2021 um 22 Uhr könnt ihr euch ein Performance-Video des Musikers anschauen.

Dieses umfasst eine Setlist mit verschiedenen Songs aus seinem neuen Album sowie auch einige klassische Ed-Sheeran-Songs.

Mit dabei sind unter anderem Perfect, Bad Habits, Overpass Graffiti, Thinking Out Loud, First Times und Shivers.

Holt euch ein Gratis-Shirt

Weiterhin taucht Ed Sheerans Lieblings-Pokémon Shiggy im Spiel auf, auch das Schiggy mit Sonnenbrille kehrt zurück.

Und über den Code 4SQS6N359Y7NPCUW könnt ihr euch noch einen speziellen Avatar-Gegenstand sichern, der von dem neuen Albumcover inspiriert ist.

Besagten Code könnt ihr auf dieser Seite einlösen, auf Androiod-Geräten ist das auch direkt im In-Game-Shop-Bildschirm möglich.